Утреннее превью ярмарки современного искусства Cosmoscow 28 сентября открыла лекция «Как нейросети влияют на современное искусство и рекламу» Даниила Трабуна, евангелиста нейросетей, экс-креативного директора «Яндекс Маркет», «Яндекс Дзен». В рамках лекции Даниил рассказал о самых интересных и нашумевших кейсах использования искусственного интеллекта в искусстве и рекламе, об этических и юридических вопросах, возникающих с появлением в нашей жизни искусственного интеллекта.

Даниил Трабун (на фото вверху) начал свою лекцию с истории массового использования сервисов генерации изображений:

«Революция нейросетей началась в 2022 году. Тогда появилось сразу несколько сервисов, которые позволяли, написав строчку текста, получить качественное изображение: DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney. На данный момент последняя – самая качественная модель на рынке.

Просто представьте — три похожих сервиса выходит в один год. Миллионы человек одновременно начинают создавать изображения: сначала, пока сервисы молоды, это странноватые, сюрреалистичные картинки с кучей артефактов, но проходит всего полгода и их уже не отличить от фотографий. Уже в марте 2023 года одна из самых известных компаний для представителей креативных индустрий Adobe выпустила собственный продукт для генерации изображений Firefly. Уже через три месяца с его помощью был создан миллиард изображений.

Однако нейролавина началась не просто с новостей, а с изображения. И этой картинкой, после которой все радикально поменялось, стала обложка журнала Cosmopolitan. На этой обложке женщина в скафандре идет по направлению к читателю. В июне 2022-го года миллионы просмотров собрал TikTok Карен Ченг, художницы, которая стояла за текстовым заданием для нейросети, чтобы обложка Cosmo получилась такой. Миллионы людей узнали не просто о гипотетическом существовании нейросетей, а о том, что они могут сделать обложку — для глянца. Это была идеальная реклама для DALL-E 2».

Далее Даниил рассказал о самых важных кейсах, повлиявших не только на развитие и рост популярности нейросетей, но и поставивших ряд вопросов перед человеком. Это истории фотографа Бориса Эльдагсена и его фотографии, получившей приз престижного конкурса, но объявленной им же после этого продуктом нейросетей, художницы Крис Каштановой с комиксом Zarya of the Dawn, Сарп Керем Явуза и его проекта «Полароиды Османской империи».

Из рекламных кейсов Даниил обратил внимание слушателей на то, что сегодня весь рекламный мир делает теперь вещи, связанные с нейросетями. Кто-то более осторожно, как, например, Coca-Cola, запустившая опенкол для нейрохудожников и предложившая пофантазировать на тему напитка и их брендинга под нехитрым названием Create Real Magic. Кто-то иронично, как Mcdonalds, Burger King и Subway, которые соревнуются в остроумных запросах в нейросеть ChatGPT о том, чей продукт популярнее, вкуснее или больше. А вот Alfa Romeo придумали историю масштабнее и смелее. Компания предложила своим возможным клиентам пофантазировать о том, какой должна быть машина мечты перед тем, как показать новый спорткар. На специальном сайте пользователи могли сгенерировать собственное изображение и выложить в свои соцсети.

Российские компании также используют нейросети в своих рекламных кампаниях. Одна из них - MR Group, которая заменила традиционные для застройщиков изображения рендеров жилых комплексов, и в новой рекламной кампании ЖК SLAVA использовала сервис Midjourney, при помощи которого были сгенерированы образы так называемых “нейролюдей”, основанные на психотипах и мотивациях потенциальных покупателей недвижимости.

«Сначала аналитики MR Group выделили четыре основных психотипа покупателя своей недвижимости: новатор, консерватор, прагматик и романтик. И если вчера для съемки рекламной кампании с такими героями взяли бы кастинг-директора и актеров, то сегодня можно сделать по-другому. Идеальное воплощение таких героев может создать нейросеть MidJourney, обученная на миллионах изображений. Она становится вашим лучшим кастинг-директором: введите промпт с характеристиками человека — и получите образы, которые наиболее точно и при этом интересно передают то, как могут выглядеть Новатор, Консерватор, Прагматик и Романтик», — рассказывает Даниил Трабун.

Облик героев новой кампании нового жилого квартала SLAVA, полностью сгенерированный нейросетью, воплощает свежий и нестереотипный взгляд на то, как выглядят жители большого города и как в их наружности отражаются жизненные ориентиры, мотивация к покупке. Галерею открывает консерватор — элегантная женщина в строгом костюме. Новатор предстает молодым модным городским яппи, которому важны не только амбиции и удовольствия, но и пребывание в статусе визионера. Прагматик — вдумчивый человек, который хорошо адаптируется к среде со множеством переменных. Романтик — мистический странник, живущий высокими идеалами и ценностями.

Кроме того, создание и описание образов помогло выявить наиболее эффективные линии коммуникации с разными клиентами: например, прагматиков больше всего интересует динамика цен, особенности жизнеобеспечения здания и сервисы, доступные для резидентов, а вот романтики внимательно изучают ландшафтный дизайн квартала, их волнует приватность и экологичность проекта.

Использование искусственного интеллекта в маркетинге — это новый этап стратегии продвижения проектов застройщика:

«Использование искусственного интеллекта в рекламной кампании привносит много преимуществ. С одной стороны, яркие эффектные образы заменяют собой стандартные картинки с рендерами жилых комплексов и привычные лица актеров в традиционных ролях. С другой стороны, визуальное представление, сгенерированное с использованием ИИ, позволяет потенциальным покупателям недвижимости живо представить себе свою будущую жизнь в SLAVA, причем для каждой группы целевой аудитории созданы свои картины. Так консерваторам мы рассказываем в первую очередь о системах жизнеобеспечения здания и дополнительных сервисах, которые будут доступны резидентам. Романтикам - о ландшафтном дизайне и собственной, уникальной среде проекта. Консерваторы услышат прежде всего об академичных видах на центр города в сочетании с функциональными планировочными решениями и продуманной инфраструктурой, а новаторы обратят внимание на эстетику и архитектуру от признанных мастеров-визионеров и выбирают самые современные дизайнерские решения. Кроме того, алгоритмы машинного обучения анализируют предпочтения и интересы каждого потребителя, и в ближайшем будущем это позволит нам точнее настраивать нашу рекламу и достигать максимальной релевантности для каждого клиента», - говорит заместитель генерального директора MR Group Евгения Старкова.

Евгения Старкова, Петр Кудрявцев, Игорь Гаранин

Рекламную кампанию квартала SLAVA можно увидеть не только на стенде Cosmoscow, но и на билбордах столицы.

«Когда компания собралась заполнять билборды новой рекламой с нейроперсонажами, она столкнулась с тем, что владельцы рекламных площадей не понимают, что это значит. Как известно, чтобы на билборде оказался человек, нужны документы, подтверждающие его согласие. Нейроперсонажи были настолько похожи на реальные фотографии людей, что владельцы билбордов потребовали документы. Пришлось долго объяснять — это не настоящие модели, а виртуальные образы. И это еще одна тенденция, которую можно заметить среди всех мировых примеров, которые я сегодня привел. Нейросети – не самоцель кампейнов, они растворяются, их не заметить вооруженным глазом. Точно так же на билбордах SLAVA не сразу можно заметить присутствие искусственного интеллекта», - рассказывает Евгения Старкова.

Такой инновационный подход к рекламе позволяет персонализировать сообщения для клиентов и добавлять все новые штрихи к их портретам — нейросеть способна дополнять видение визионеров.

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