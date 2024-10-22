БРИКС на страже безопасности: Россия, Китай и Индия делятся опытом и перспективами

В Общественной Палате Российской Федерации состоялся Круглый стол на тему: «Предпринимательство в области безопасности. БРИКС: Россия. Китай. Индия. Опыт. Сотрудничество. Перспективы».
Организаторами мероприятия выступили Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития и МНП «СНГ + Мир».
Тема безопасности является основой для любого вида сотрудничества и любого вида предпринимательства. Турбулентность современного мира предполагает актуализацию подходов к безопасности в области культуры, туризма, образования. Актуальность этих треков распространяется на все виды экономик всех стран мира.
Основными темами в рамках круглого стола стали следующие направления: Безопасность туризма; Безопасность образования; Безопасность предпринимательства; Общественная и региональная безопасность; Безопасность культурно-массовых мероприятий; Ментальная безопасность; Безопасность оздоровления.
В мероприятии приняли участие авторитетные эксперты, среди которых:
- Юлия Геннадьевна Капранова. Исполнительный Директор Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития.
- Ирина Александровна Каск. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
- Ху Чжэньтао (胡镇涛). Глава Представительства Центра вещания на Европу и Азию при Управлении КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках (Издательство «Жэньминь хуабао») и сотрудник Представительства Филинова Наталья Сергеевна. Жэньминь Хуабао 画报; 民; 人民民畫報; — китайский ежемесячный журнал, впервые изданный в 1950 году.
- Марала Оджаровна Чарыева. Доктор экономических наук, профессор, декан факультета гостеприимства и туризма, академический директор Московского Финансово-Промышленного университета «Синергия». Вице-президент Организационного комитета XXII Зимних Олимпийских игр «Сочи 2014».
- Гаяне Владимировна Арутюнян. Генеральный Секретарь ОП ЕАЭС.
- Екатерина Чащина Андреас. Заместитель руководителя Комитета креативных индустрий РАСПП, общественный деятель, глава проекта КИТАРАМА, продюсер, соавтор Гимна Дружбы России и Китая, создатель Международного проекта Шахматная Планета .
- Кешо Джавади. Генеральный Секретарь Музыкальной Ассоциации Индии. KISHOR JAWADE General Secretary Musicians Federation of India Member of -International Federation of Musicians (Pairs).
- Алексей Бабсков. Учредитель Международного Общественного Медиа-Холдинга «КИТАЙ СЕГОДНЯ».
- Борис Владимирович Левченко. Председатель правления АНО «Евразийское дипломатическое бюро».
- Арсен Анушаванович Абрамян. Председатель Ульяновского регионального отделения Союза армян России. Член Совета национальностей при губернаторе Ульяновской области. Почетный профессор.
- Виталий Петрович Васильев. Директор Фонда поддержки и развития регионов «Родной край»/ Руководитель Совета по молодёжной политики Международной организации развития БРИКС.
- Денис Вячеславович Соколов. Генеральный Директор ЧОП «ПРАВОПОРЯДОКЪ-I».
- Михаил Владимирович Трясин. Заместитель Генерального Директора ЧОП «ПРАВОПОРЯДОКЪ-I».
- Арина Николаевна Султрекова, руководитель проектного офиса факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Университета «Синергия».
- Алексей Васильевич Цыпцын. Первый заместитель председателя регионального отделения Общества Российско-Китайской Дружбы.
- Айна Кюриевна Межиева. Кандидат политических наук, доцент кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства Российского государственного гуманитарного университета РГГУ. Доцент кафедры культуры мира и демократии (ЮНЕСКО). Депутат Совета депутатов Тверского района г. Москвы (2022-2027).
- Хуан Гожун. Вице-президент Пекинского института китайской медицины им. Хан Линтан в Москве. Президент Ассоциации Специалистов по Традиционной Восточной Медицине, директор Международной школы восточной медицины.
- Иван Кириллович Жестков. Специалист по кибербезопасности.
- Анна Ивановна Соседова. Руководитель координации проектов Университета «Синергия».
- Михаил Давыдович Зингер. Сопредседатель Российской стороны ГРП БРИКС, член Координационного совета Коалиции здоровья БРИКС.
- Сергей Иванович Козлов. Старший Советник Юстиции РФ. Координатор Российско-Китайского Общественного Центра Побратимства Заповедных Территорий.
- Леонид Сергеевич Раткин. Ученый секретарь Совета ветеранов Российской Академии Наук, профессор АВН РФ.
- Константин Игоревич Полещук. Директор компании «Форум успеха».
- Анциферов Евгений Петрович. Директор фестиваля «Ветер Сибири».
- Батраз Муратович Габеев. Руководитель филиала комитета по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности по СКФО.
- Дарья Александровна Касьянова. Руководитель фиджитал-проекта «Удобный город», руководитель креативных проектов бренда наукограда «Сделано в Королёве».
- Марина Михайловна Галюченко. Председатель Центрального Совета Межрегиональной общественной организации «Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности».
- Анна Вячеславовна Рожкова. Менеджер проектов Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития.
- Ирина Михайловна Клесарева. Заместитель Начальника отдела Общественной Палаты РФ.
Представители: Торгово-Промышленной Палаты РФ, ПАО «РОССЕТИ», Правления Национальной Технологической Палаты, Университета БРИКС, ИА «СПУТНИК», НИУ «ВШЭ», «Российско- китайской Палаты», Банка «ВТБ», ООО «ЕВРАЗ», АО «РАСУ», «ВЭБ. РФ», АНО ДПО «МАСПК», Фонда детского предпринимательства «Предпринимательство Детям», Образовательного холдинга «Путь к успеху», «Глобал Сиб Экспо CHINA», EAST CHINA UNIVERSITY, OOO «Индустрия Безопасности», СРО Союз АСБ, Евразийского Делового Клуба, ООО «Чайна Тревел», Юридического агентства Персона Грата, Сеченовского Университета, ЦИФРА ИТЛ и др.
В рамках мероприятия прозвучал Гимн Дружбы России и Китая, созданный в 2024 году при поддержке Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития. Автор музыки — Екатерина Андреас, автор слов — Анастасия Павлова.
Модератор — соорганизатор Круглого Стола, партнер Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), А. В. Павлова.