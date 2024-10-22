БРИКС на страже безопасности: Россия, Китай и Индия делятся опытом и перспективами

В Общественной Палате Российской Федерации состоялся Круглый стол на тему: «Предпринимательство в области безопасности. БРИКС: Россия. Китай. Индия. Опыт. Сотрудничество. Перспективы».

Организаторами мероприятия выступили Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития и МНП «СНГ + Мир».

Тема безопасности является основой для любого вида сотрудничества и любого вида предпринимательства. Турбулентность современного мира предполагает актуализацию подходов к безопасности в области культуры, туризма, образования. Актуальность этих треков распространяется на все виды экономик всех стран мира.

Основными темами в рамках круглого стола стали следующие направления: Безопасность туризма; Безопасность образования; Безопасность предпринимательства; Общественная и региональная безопасность; Безопасность культурно-массовых мероприятий; Ментальная безопасность; Безопасность оздоровления.

В мероприятии приняли участие авторитетные эксперты, среди которых:

Юлия Геннадьевна Капранова. Исполнительный Директор Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития.

Ирина Александровна Каск. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Ху Чжэньтао (胡镇涛). Глава Представительства Центра вещания на Европу и Азию при Управлении КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках (Издательство «Жэньминь хуабао») и сотрудник Представительства Филинова Наталья Сергеевна. Жэньминь Хуабао 画报; 民; 人民民畫報; — китайский ежемесячный журнал, впервые изданный в 1950 году.

Марала Оджаровна Чарыева. Доктор экономических наук, профессор, декан факультета гостеприимства и туризма, академический директор Московского Финансово-Промышленного университета «Синергия». Вице-президент Организационного комитета XXII Зимних Олимпийских игр «Сочи 2014».

Гаяне Владимировна Арутюнян. Генеральный Секретарь ОП ЕАЭС.

Екатерина Чащина Андреас. Заместитель руководителя Комитета креативных индустрий РАСПП, общественный деятель, глава проекта КИТАРАМА, продюсер, соавтор Гимна Дружбы России и Китая, создатель Международного проекта Шахматная Планета .

Кешо Джавади. Генеральный Секретарь Музыкальной Ассоциации Индии. KISHOR JAWADE General Secretary Musicians Federation of India Member of -International Federation of Musicians (Pairs).

Алексей Бабсков. Учредитель Международного Общественного Медиа-Холдинга «КИТАЙ СЕГОДНЯ».

Борис Владимирович Левченко. Председатель правления АНО «Евразийское дипломатическое бюро».

Арсен Анушаванович Абрамян. Председатель Ульяновского регионального отделения Союза армян России. Член Совета национальностей при губернаторе Ульяновской области. Почетный профессор.

Виталий Петрович Васильев. Директор Фонда поддержки и развития регионов «Родной край»/ Руководитель Совета по молодёжной политики Международной организации развития БРИКС.

Денис Вячеславович Соколов. Генеральный Директор ЧОП «ПРАВОПОРЯДОКЪ-I».

Михаил Владимирович Трясин. Заместитель Генерального Директора ЧОП «ПРАВОПОРЯДОКЪ-I».

Арина Николаевна Султрекова, руководитель проектного офиса факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Университета «Синергия».

Алексей Васильевич Цыпцын. Первый заместитель председателя регионального отделения Общества Российско-Китайской Дружбы.

Айна Кюриевна Межиева. Кандидат политических наук, доцент кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства Российского государственного гуманитарного университета РГГУ. Доцент кафедры культуры мира и демократии (ЮНЕСКО). Депутат Совета депутатов Тверского района г. Москвы (2022-2027).

Хуан Гожун. Вице-президент Пекинского института китайской медицины им. Хан Линтан в Москве. Президент Ассоциации Специалистов по Традиционной Восточной Медицине, директор Международной школы восточной медицины.

Иван Кириллович Жестков. Специалист по кибербезопасности.

Анна Ивановна Соседова. Руководитель координации проектов Университета «Синергия».

Михаил Давыдович Зингер. Сопредседатель Российской стороны ГРП БРИКС, член Координационного совета Коалиции здоровья БРИКС.

Сергей Иванович Козлов. Старший Советник Юстиции РФ. Координатор Российско-Китайского Общественного Центра Побратимства Заповедных Территорий.

Леонид Сергеевич Раткин. Ученый секретарь Совета ветеранов Российской Академии Наук, профессор АВН РФ.

Константин Игоревич Полещук. Директор компании «Форум успеха».

Анциферов Евгений Петрович. Директор фестиваля «Ветер Сибири».

Батраз Муратович Габеев. Руководитель филиала комитета по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности по СКФО.

Дарья Александровна Касьянова. Руководитель фиджитал-проекта «Удобный город», руководитель креативных проектов бренда наукограда «Сделано в Королёве».

Марина Михайловна Галюченко. Председатель Центрального Совета Межрегиональной общественной организации «Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности».

Анна Вячеславовна Рожкова. Менеджер проектов Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития.

Ирина Михайловна Клесарева. Заместитель Начальника отдела Общественной Палаты РФ.

Представители: Торгово-Промышленной Палаты РФ, ПАО «РОССЕТИ», Правления Национальной Технологической Палаты, Университета БРИКС, ИА «СПУТНИК», НИУ «ВШЭ», «Российско- китайской Палаты», Банка «ВТБ», ООО «ЕВРАЗ», АО «РАСУ», «ВЭБ. РФ», АНО ДПО «МАСПК», Фонда детского предпринимательства «Предпринимательство Детям», Образовательного холдинга «Путь к успеху», «Глобал Сиб Экспо CHINA», EAST CHINA UNIVERSITY, OOO «Индустрия Безопасности», СРО Союз АСБ, Евразийского Делового Клуба, ООО «Чайна Тревел», Юридического агентства Персона Грата, Сеченовского Университета, ЦИФРА ИТЛ и др.

В рамках мероприятия прозвучал Гимн Дружбы России и Китая, созданный в 2024 году при поддержке Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития. Автор музыки — Екатерина Андреас, автор слов — Анастасия Павлова.

Модератор — соорганизатор Круглого Стола, партнер Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), А. В. Павлова.