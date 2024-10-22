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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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БРИКС на страже безопасности: Россия, Китай и Индия делятся опытом и перспективами

editor
By editor
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круглый стол брикс в общественной палате рф

В Общественной Палате Российской Федерации состоялся Круглый стол на тему: «Предпринимательство в области безопасности. БРИКС: Россия. Китай. Индия. Опыт. Сотрудничество. Перспективы».

Организаторами мероприятия выступили Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития и МНП «СНГ + Мир».

Тема безопасности является основой для любого вида сотрудничества и любого вида предпринимательства. Турбулентность современного мира предполагает актуализацию подходов к безопасности в области культуры, туризма, образования. Актуальность этих треков распространяется на все виды экономик всех стран мира.
Основными темами в рамках круглого стола стали следующие направления: Безопасность туризма; Безопасность образования; Безопасность предпринимательства; Общественная и региональная безопасность; Безопасность культурно-массовых мероприятий; Ментальная безопасность; Безопасность оздоровления.

В мероприятии приняли участие авторитетные эксперты, среди которых:

  • Юлия Геннадьевна Капранова. Исполнительный Директор Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития.
  • Ирина Александровна Каск. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
  • Ху Чжэньтао (胡镇涛). Глава Представительства Центра вещания на Европу и Азию при Управлении КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках (Издательство «Жэньминь хуабао») и сотрудник Представительства Филинова Наталья Сергеевна. Жэньминь Хуабао 画报; 民; 人民民畫報; — китайский ежемесячный журнал, впервые изданный в 1950 году.
  • Марала Оджаровна Чарыева. Доктор экономических наук, профессор, декан факультета гостеприимства и туризма, академический директор Московского Финансово-Промышленного университета «Синергия». Вице-президент Организационного комитета XXII Зимних Олимпийских игр «Сочи 2014».
  • Гаяне Владимировна Арутюнян. Генеральный Секретарь ОП ЕАЭС.
  • Екатерина Чащина Андреас. Заместитель руководителя Комитета креативных индустрий РАСПП, общественный деятель, глава проекта КИТАРАМА, продюсер, соавтор Гимна Дружбы России и Китая, создатель Международного проекта Шахматная Планета .
  • Кешо Джавади. Генеральный Секретарь Музыкальной Ассоциации Индии. KISHOR JAWADE General Secretary Musicians Federation of India Member of -International Federation of Musicians (Pairs).
  • Алексей Бабсков. Учредитель Международного Общественного Медиа-Холдинга «КИТАЙ СЕГОДНЯ».
  • Борис Владимирович Левченко. Председатель правления АНО «Евразийское дипломатическое бюро».
  • Арсен Анушаванович Абрамян. Председатель Ульяновского регионального отделения Союза армян России. Член Совета национальностей при губернаторе Ульяновской области. Почетный профессор.
  • Виталий Петрович Васильев. Директор Фонда поддержки и развития регионов «Родной край»/ Руководитель Совета по молодёжной политики Международной организации развития БРИКС.
  • Денис Вячеславович Соколов. Генеральный Директор ЧОП «ПРАВОПОРЯДОКЪ-I».
  • Михаил Владимирович Трясин. Заместитель Генерального Директора ЧОП «ПРАВОПОРЯДОКЪ-I».
  • Арина Николаевна Султрекова, руководитель проектного офиса факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Университета «Синергия».
  • Алексей Васильевич Цыпцын. Первый заместитель председателя регионального отделения Общества Российско-Китайской Дружбы.
  • Айна Кюриевна Межиева. Кандидат политических наук, доцент кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства Российского государственного гуманитарного университета РГГУ. Доцент кафедры культуры мира и демократии (ЮНЕСКО). Депутат Совета депутатов Тверского района г. Москвы (2022-2027).
  • Хуан Гожун. Вице-президент Пекинского института китайской медицины им. Хан Линтан в Москве. Президент Ассоциации Специалистов по Традиционной Восточной Медицине, директор Международной школы восточной медицины.
  • Иван Кириллович Жестков. Специалист по кибербезопасности.
  • Анна Ивановна Соседова. Руководитель координации проектов Университета «Синергия».
  • Михаил Давыдович Зингер. Сопредседатель Российской стороны ГРП БРИКС, член Координационного совета Коалиции здоровья БРИКС.
  • Сергей Иванович Козлов. Старший Советник Юстиции РФ. Координатор Российско-Китайского Общественного Центра Побратимства Заповедных Территорий.
  • Леонид Сергеевич Раткин. Ученый секретарь Совета ветеранов Российской Академии Наук, профессор АВН РФ.
  • Константин Игоревич Полещук. Директор компании «Форум успеха».
  • Анциферов Евгений Петрович. Директор фестиваля «Ветер Сибири».
  • Батраз Муратович Габеев. Руководитель филиала комитета по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности по СКФО.
  • Дарья Александровна Касьянова. Руководитель фиджитал-проекта «Удобный город», руководитель креативных проектов бренда наукограда «Сделано в Королёве».
  • Марина Михайловна Галюченко. Председатель Центрального Совета Межрегиональной общественной организации «Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности».
  • Анна Вячеславовна Рожкова. Менеджер проектов Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития.
  • Ирина Михайловна Клесарева. Заместитель Начальника отдела Общественной Палаты РФ.

Представители: Торгово-Промышленной Палаты РФ, ПАО «РОССЕТИ», Правления Национальной Технологической Палаты, Университета БРИКС, ИА «СПУТНИК», НИУ «ВШЭ», «Российско- китайской Палаты», Банка «ВТБ», ООО «ЕВРАЗ», АО «РАСУ», «ВЭБ. РФ», АНО ДПО «МАСПК», Фонда детского предпринимательства «Предпринимательство Детям», Образовательного холдинга «Путь к успеху», «Глобал Сиб Экспо CHINA», EAST CHINA UNIVERSITY, OOO «Индустрия Безопасности», СРО Союз АСБ, Евразийского Делового Клуба, ООО «Чайна Тревел», Юридического агентства Персона Грата, Сеченовского Университета, ЦИФРА ИТЛ и др.

В рамках мероприятия прозвучал Гимн Дружбы России и Китая, созданный в 2024 году при поддержке Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития. Автор музыки — Екатерина Андреас, автор слов — Анастасия Павлова.

Модератор — соорганизатор Круглого Стола, партнер Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), А. В. Павлова.

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