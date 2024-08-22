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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваАншлаг и масса положительных отзывов на образовательной программе фестиваля «Будем жить»!

Аншлаг и масса положительных отзывов на образовательной программе фестиваля «Будем жить»!

editor
By editor
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будем жить - фестиваль

Сегодня, когда повышение уровня квалификации кадров стало приоритетом, ни один кинофестиваль не обходится без образовательной программы. В рамках ХIII Московского международного кинофестиваля «Будем жить» прошли мастер-классы и лекции от ведущих киношкол столицы. 

В День открытых дверей киношколы им. МакГаффина преподаватели и кураторы школы подробно рассказали о направлениях образовательных программ. Также состоялся просмотр короткометражных фильмов. Авторы картин, ученики киношколы, представили свои работы и пообщались с аудиторией. 

«Это прекрасная возможность для детей выступить, показать свои фильмы и продемонстрировать, как можно за очень короткий срок воплотить в жизнь свою творческую идею. Это очень важно, ведь кино всегда заставляет зрителей задуматься. В фильмах поднимались разные жизненные темы, и каждый смог узнать на экране себя», – прокомментировала значимость детско-юношеских киносмотров координатор Киношколы им. МакГаффина Яна Коломиец.

Масштабный кино-лекторий организовала киношкола «THEONEFILM». В рамках их образовательной программы выступили ведущие специалисты индустрии: 

Заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан рассказал о том, как прошла его лекция по режиссуре игрового кино: «Разговор был не праздный. Люди задавали вопросы, интересовались профессией, основой мастерства. Слушатели были готовы к серьезному, глубокому разговору».

Актриса Ксения Иванова поделилась впечатлениями от своего мастер-класса, отметив готовность аудитории погружаться в материал и активно участвовать в процессе: «В нашей профессии без подключения, без внутреннего огня находиться просто невозможно». 

Сценарист Алексей Сашин прокомментировал мастер-класс по сценарному мастерству, обозначив необходимость действовать как в кино, так и в жизни: «Для того, чтобы жить – надо действовать. Начинаешь действовать – невольно превращаешься в главного героя». 

В рамках программы THEONEFILM прошли премьерные показы двух короткометражных фильмов «Два брата» и «Аба и son». Авторы кинолент, выпускники киношколы Анна Макеева и Батор Доржиев вместе с членами съемочных команд представили картины и ответили на многочисленные вопросы зрителей.   

Режиссёр фильма «Два брата» Анна Макеева поделилась эмоциями после премьеры на фестивале «Будем жить»: «Я очень рада, что через фильмы люди имеют возможность задуматься о том, что нас соединяет с нашими предками и подумать о том, что наполняет нашу жизнь счастьем». 

Батор Доржиев, режиссёр фильма «Аба и son», вспомнил, как создавался проект, и поблагодарил киношколу THEONEFILM: «Это был долгий путь. 10 лет назад я написал сценарий, и только сегодня состоялся показ. Я искренне надеюсь, что зрителю понравится фильм, потому что я в него вложил всю душу». 

На всех мероприятиях киношколы были аншлаги. Зрителями стали не только специалисты индустрии, но и интересующиеся, творческие люди, а также начинающие кинематографисты. 

«Кино – это сложная вещь, и они (режиссёры) это знают, но все равно идут заниматься этим. Это любовь – по-другому никак»,  – Валентина Беспалая, руководитель THEONEFILM, высказалась о целеустремленности режиссеров, подведя итоги насыщенной образовательной программы. 

Фото – Данил ТАШТИМИРОВ

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