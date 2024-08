Онлайн-галерея Elephant in the Louvre представила новый состав художников

Егор Плотников. Снег. 2012-2013

Онлайн-галерея современного искусства Elephant in the Louvre объявила об обновлении состава художников: на арт-платформе стали доступны работы шести новых авторов. В числе новых резидентов галереи — участники выставок в Новой Третьяковке, Государственном Русском музее, MМОMA и проектов во Франции, Дании, Испании, США — Галя Фадеева, Елена Шарганова, Полина Полнимер, Виктория Бодрова, Элли Алексеева и Александр Шамеев.

Всего в онлайн-галерее теперь представлены работы 19 художников. Значительно увеличилось количество медиумов, с которыми работают авторы галереи: теперь среди них скульптура, биопластик, дерево, текстиль и даже авторская книга художника.

В обновленный состав галереи Elephant in the Louvre вошла участница программы мастерских музея «Гаража», арт-резиденции фонда MaxArt в Перми, постоянная участница ярмарки молодого современного искусства Blazar Галя Фадеева, чьи работы были представлены на выставках в галереях MYTH, в Центре современной культуры «Смена» (Казань) и Ta·da space (Копенгаген). Выпускница МГАХИ им. В.И. Сурикова, «Свободных мастерских» ММОМА и Школы Родченко, резидент 10 сезона «Открытых студий» ЦСИ «Винзавод» Елена Шарганова, чьи текстильные работы были представлены на ярмарке современного искусства catalog, в Новой Третьяковке, ММОМА, фонде Ruarts и ГРАУНД Солянке. Среди новых авторов также Полина Полнимер, чьи керамические работы были недавно показаны на персональной выставке «Таинство иных» в ММОМА.

К новым резидентам Elephant in the Louvre присоединилась участница Санкт-Петербургской ярмарки искусства 1703 и Port Art Fair Вика Бодрова, чьи работы выставлялись в Государственном Русском музее и ЦВЗ «Манеж». Участница выставок в галерее ГРАУНД Солянка, ГУМ-Red-Line и в арт-пространстве Cube.Moscow Элли Алексеева, которая исследует возможности биопластика и применяет его в своих работах. Среди новых авторов также профессиональный дирижер, музыкант и художник, выпускник Британской высшей школы дизайна и Института современного искусства Иосифа Бакштейна, участник ярмарки «Третье место» Александр Шамеев.

В этом сезоне новые работы представят: постоянный участник выставок в Италии, Бельгии, Англии, Германии, США, Дании, Швеции, Франции и Нидерландах, персональных и групповых проектов в ММОМА, Государственном Русском музее, галерее «Триумф» и ММОМА на Гоголевском бульваре Егор Плотников, резидент испанской Montemero Art Residency, участница ярмарок blazar, «Тупик 20 23» Ольга Махно, художники Ульяна Агбан, Юстина Комиссарова, Ася Заславская, Алена Ковалли и Наталья Чобанян. Работу с Elephant in the Louvre также продолжат: постоянная участница ярмарки Cosmoscow, Московской международной биеннале молодого искусства и аукционов Phillips Дарья Неретина, участник выставочных проектов в ГМИИ имени А.С. Пушкина, Мультимедиа Арт Музее, Музее современного искусства PERMM, галереях Iragui и MYTH Петр Кирюша, лауреат и многократный номинант Премии им. Сергея Курёхина Наталия Спечинская, выпускник «Открытых студий» ЦСИ «Винзавод», участник арт-резиденции ЦСИ «Сияние» и петербургской ярмарки «1703» Даня Пирогов, а также Evsti Bomse и Катя Жилина.

«Онлайн-галерея Elephant in the Louvre постоянно развивается: у нас появляются офлайн-проекты, растет количество работ, их форматов и медиумов. Мы благодарны каждому автору за доверие и возможность совместно с нами помогать людям создавать визуальный дневник своей жизни через формирование коллекции», — рассказала основательница онлайн-галереи Elephant in the Louvre Рузанна Оганесян.