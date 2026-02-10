Оплата публикаций

Выставка ко Дню дипломатического работника открылась в Музее Победы

день дипломатического работника
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Музей Победы представил обновленную экспозицию в рамках проекта «Семейные реликвии». Новая выставка приурочена ко Дню дипломатического работника, который отмечается в этот день. Экспозиция расскажет о судьбе советского дипломата Андрея Смирнова.

«Андрей Андреевич в годы Великой Отечественной войны в Иране в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла СССР участвовал в организации и подготовке условий для ввода в страну контингента Красной Армии для обеспечения безопасности поставок по ленд-лизу. Принимал участие в подготовке конференции руководителей СССР, США, Великобритании осенью 1943 года в Тегеране. А в качестве заведующего III Европейского отдела НКИД СССР в апреле 1945 года в составе группы политсоветников маршала Георгия Жукова прибыл в Берлин в дни его штурма. В 1945 году участвовал в подписании Акта о капитуляции Германии в Берлине, в городском районе Карлсхорст», — отметили в Музее Победы.

На обновлённой выставке показаны раритеты, переданные в дар музею на Поклонной горе дочерью дипломата — Смирновой Натальей Андреевной. В экспозицию войдут предметы формы дипломатического корпуса МИД СССР, кортик дипломатических работников Народного комиссариата иностранных дел, награды Андрея Смирнова и его документы. Выставку дополнят фотографии военных лет (из Ирана и Германии) и воспоминания «Назначение полпредом СССР в Иране. Моя первая встреча с И.В. Сталиным».

Выставка-акция «Искусство – СВОим» открылась в Театре Российской Армии

