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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойLIFESTYLEВ Москве отпраздновали День дружбы с Миланой Хаметовой и «Шушумагией»

В Москве отпраздновали День дружбы с Миланой Хаметовой и «Шушумагией»

editor
By editor
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милана хаметова на вечеринке ярко с шушумагией

Анимационная компания «ЯРКО» собрала блогеров и журналистов на вечеринку по случаю празднования Дня дружбы на территории арт-пространства «Красный Октябрь». Звездой вечера стала популярная певица, актриса, блогер Милана Хаметова, исполнившая новую песню, написанную специально для одноименной серии второго сезона проекта.

На мероприятии выступила Альбина Мухаметзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО». Эксклюзивно для гостей вечеринки она рассказала о втором сезоне проекта «Шушумагия».

«В «Шушумагии» мы рассказываем про вечные ценности – дружбу, любовь, доброту, уважение, взаимопомощь. И мы рады, что к этому проекту с каждым днем все больше внимания со стороны зрителей, поэтому наша команда уже начала разрабатывать второй сезон. Прекрасных героинь ждет еще больше захватывающих приключений. Также появится новый персонаж, о котором мы расскажем позже», – сказала Альбина Мухаметзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

Программа вечера окунула присутствующих в фантастический и красочный мир «Шушумагии». Пять интерактивных локаций рассказали о концепции мира Волшебного леса – места, где героини сериала вместе преодолевают невероятные приключения, встречающиеся на их пути.

Так, у домика Лианы все желающие смогли сделать яркий макияж и разноцветные прически. А со сцены-домика Туа сказочную атмосферу создала Милана Хаметова, которая помимо нашумевшего хита «Я+Ты= Подружки» – сериальной заставки, презентовала новую песню – «Гимн дружбы».

После этого гостей ждало торжественное подписание официального «Манифеста Дружбы» – символа Дня дружбы, конкурсы, сюрпризы и показ финальных серий сериала «Шушумагия». Участники мероприятия стали первыми, кто узнал секрет злодея Баата – персонажа мультфильма.

В числе гостей День дружбы посетили актриса сериала «Манюня» Карина Каграманян, Марьяна Локель, SteshOK, Наташа Маркова, Анастасия Князева, Камиль Кикидо, Алиса Буслова, участники AdrenalinHouse и др.

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