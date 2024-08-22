В Москве отпраздновали День дружбы с Миланой Хаметовой и «Шушумагией»

Анимационная компания «ЯРКО» собрала блогеров и журналистов на вечеринку по случаю празднования Дня дружбы на территории арт-пространства «Красный Октябрь». Звездой вечера стала популярная певица, актриса, блогер Милана Хаметова, исполнившая новую песню, написанную специально для одноименной серии второго сезона проекта.

На мероприятии выступила Альбина Мухаметзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО». Эксклюзивно для гостей вечеринки она рассказала о втором сезоне проекта «Шушумагия».

«В «Шушумагии» мы рассказываем про вечные ценности – дружбу, любовь, доброту, уважение, взаимопомощь. И мы рады, что к этому проекту с каждым днем все больше внимания со стороны зрителей, поэтому наша команда уже начала разрабатывать второй сезон. Прекрасных героинь ждет еще больше захватывающих приключений. Также появится новый персонаж, о котором мы расскажем позже», – сказала Альбина Мухаметзянова, генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

Программа вечера окунула присутствующих в фантастический и красочный мир «Шушумагии». Пять интерактивных локаций рассказали о концепции мира Волшебного леса – места, где героини сериала вместе преодолевают невероятные приключения, встречающиеся на их пути.

Так, у домика Лианы все желающие смогли сделать яркий макияж и разноцветные прически. А со сцены-домика Туа сказочную атмосферу создала Милана Хаметова, которая помимо нашумевшего хита «Я+Ты= Подружки» – сериальной заставки, презентовала новую песню – «Гимн дружбы».

После этого гостей ждало торжественное подписание официального «Манифеста Дружбы» – символа Дня дружбы, конкурсы, сюрпризы и показ финальных серий сериала «Шушумагия». Участники мероприятия стали первыми, кто узнал секрет злодея Баата – персонажа мультфильма.

В числе гостей День дружбы посетили актриса сериала «Манюня» Карина Каграманян, Марьяна Локель, SteshOK, Наташа Маркова, Анастасия Князева, Камиль Кикидо, Алиса Буслова, участники AdrenalinHouse и др.