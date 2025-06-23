Дарья Пугачёва: алгоритмы персонализации меняют принципы медиапотребления

Алгоритмы персонализации, которые развивают онлайн-сервисы в борьбе за внимание пользователей, значительно меняют принципы медиапотребления. Пользователь все меньше времени тратит на поиск релевантного для него контента и в два раза больше времени проводит за просмотром видео, рекомендованного персонально ему онлайн-сервисом, рассказала, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Дарья Пугачёва, директор департамента исследований «Газпром-Медиа Холдинга».

Дарья Пугачёва, директор департамента исследований «Газпром-Медиа Холдинга»:

«Под алгоритмами персонализации чаще всего понимают рекомендательные системы, и они могут значительно влиять на среднее время, проводимое пользователем в онлайн-сервисе. А сегодня это — ключевая метрика для всех сервисов. Пользователи потребляют контент кроссплатформенно, и, как правило, это происходит одномоментно. Например, человек отдыхает вечером перед телевизором, параллельно прокручивая ленту в соцсети и отвечая на сообщения в мессенджере. И еще заказывает доставку еды. Все эти приложения в моменте конкурируют за внимание пользователя, а у него в сутках по-прежнему всего 24 часа. Поэтому для онлайн-сервисов важность релевантной выдачи, которую предлагают алгоритмы, растет».

Онлайн-сервисы активно используют искусственный интеллект в работе рекомендательных систем. Например, в онлайн-кинотеатре PREMIER ИИ участвует в создании подборок релевантного контента для каждого пользователя на основании его профиля смотрения. На RUTUBE для его ежемесячной аудитории в 80 млн пользователей алгоритмы помогают ранжировать постоянно обновляющуюся библиотеку с 411 млн единицами контента. Таким образом, просмотры видео через рекомендации на этой площадке выросли в два раза.