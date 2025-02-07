Анжелика Агурбаш и NJohn представили дуэтную композицию «Осколки»

Тренд на яркие музыкальные коллаборации только растет и в списке интересных дуэтов появилась новинка.

«Осколки» — это совместная работа Анжелики Агурбаш и NJohn, наполненная эмоциями и накалом страстей.

Лиричная композиция несет в себе историю большой любви, самопожертвования и, главное, непростого выбора. Герои проживают широкую гамму чувств, проходя все стадии развития эмоциональных отношений.

Глубокий тембр реп-исполнителя в сочетании с ярким и узнаваемым вокалом певицы создают особую атмосферу трека, погружая слушателя в мир сильнейшего притяжения и болезненной потери. Работа над треком была долгой и кропотливой, но наконец он увидел свет. Сами артисты рассказывают о премьере так:

«”Осколки” — про ситуацию, когда ты готов пожертвовать своими чувствами и эмоциями, чтобы человек, которого ты любишь, был счастлив», — говорит NJohn.

«Осколки» — история двух самодостаточных и, безусловно, еще любящих друг друга людей, неосознанно разбивающих свои чувства на осколки о взаимные претензии, споры, глупые ссоры и никому не нужные амбиции! — добавляет Анжелика.