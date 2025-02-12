«Изобретательный рок»: рецензия на новую песню ЭЙС «Не на 25 этаже»

Загадочный рок-исполнитель ЭЙС продолжает играть с жанрами и эмоциями слушателя. Его новая песня «Не на 25 этаже» — одна из тех композиций, которые захватывают слушателя, а потом оставляют его в напряжении с немым вопросом «Что это было?..».

Песня начинается как беззаботная романтическая зарисовка в духе группы «Секрет»: мелодичная, с мягкой гитарой и легким вокалом. Первые куплеты создают атмосферу приятной ностальгии, вызывая в памяти образы советского бит-рока.

Но история романтической мечты на деле оказывается лишь умело поставленным капканом. Песня постепенно меняет тональность: музыкальное полотно сгущается, аккорды становятся острее, вокал напряжённее, а драматургия разворачивается совершенно непредсказуемо. Приближение к кульминации приносит резкий поворот — звучание становится панковским, ритм ускоряется, гитары заходят тяжелее, а лирический герой… впрочем, не будем оставлять спойлеры.

Контраст делает песню особенно выразительной: это не просто смена стилей, а мощный эмоциональный переход. Сначала – мечтательное заблуждение, а затем – столкновение с реальностью, которое буквально взрывает финал.

Источником вдохновения для ЭЙСа, по его словам, стала композиция «Моя любовь на пятом этаже» М. Леонидова, но вместо уютной и камерной романтики автор решил вывести историю на новые, более острые эмоциональные высоты.

В итоге «Не на 25 этаже» — это лирика с нервом, иллюзия, переходящая в катарсис. ЭЙС не просто играет с жанрами — он использует их как средство повествования, подчёркивая музыкой сюжетные переломы, и даже отсутствие ярко выраженного куплета не делает песню менее интересной, напротив, вам обязательно захочется переслушать, чтобы вникнуть во все детали истории. А может быть, это все просто шутка…

Валерий МИРСКИЙ