VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиНе понять мальчишек: Adell Doll выпустила трек о сложных отношениях

Не понять мальчишек: Adell Doll выпустила трек о сложных отношениях

editor
By editor
30
adell doll - не понять мальчишек

Певица, блогер и артист Adell Doll представила новый сингл «Не понять мальчишек». Трек о вечной проблеме — мальчики и девочки живут словно на разных планетах и мыслят совершенно противоположно. Эти различия создают постоянные трудности во взаимопонимании между полами, вызывая конфликты, недопонимания и порой расставания. О том, что понятно каждой — в новой яркой композиции Adell Doll.

Красивый ход: сочетание взрослой проблематики в детском треке, аналогичен знаменитому высказыванию «Устами младенца глаголет истина». Благодаря современному трендовому звучанию, яркости исполнения и легкой атмосфере Adell Doll привлекает внимание и сверстников, и молодых девушек — ведь все представительницы прекрасного пола хотят любви и теплоты вне зависимости от возраста.

Сегодня Adell Doll продолжает укреплять позиции в музыкальной индустрии, радуя поклонников качественным контентом и неординарным образом «куколки», который отличает артистку.

Предыдущая статья
Зрители назвали любимые фильмы с актёрами театра «Современник»
Следующая статья
Мурана и Dante объединились в трогательном и танцевальном хите «deja vu»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru