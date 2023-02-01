Архитектурная графика из собрания Владимира Згуры

22 декабря 2022 года исполнилось 100 лет со дня основания Общества изучения русской усадьбы (ОИРУ) – уникального явления русской культуры. В этот день в Музее архитектуры имени А.В. Щусева открывается выставка, посвященная основателю ОИРУ Владимиру Васильевичу Згуре (1903–1927 гг.). Он был редким, поистине универсальным специалистом и удивительным человеком – искусствовед, историк, москвовед, знаток русской усадьбы, обладавший феноменальной памятью, художник-любитель и музыкант, обладал выдающимися организаторскими способностями и преподавательским даром.

Выставка Музея архитектуры посвящена его малоизвестной ипостаси – Згуре-коллекционеру. Впервые будут показаны материалы из его личного собрания, о существовании которого было известно лишь узкому кругу специалистов.

На первый взгляд, собрание Владимира Васильевича Згуры кажется незначительным. И это не удивительно, ведь лучшее, что попадалось в руки знатоков-искусствоведов и любителей старины, которые были членами ОИРУ, передавалось в музейные собрания. Коллекция Зугры включает архитектурную графику конца XVIII–XIX веков, в основном относящуюся к русской усадьбе, – планировки усадеб, дома и служебные постройки, садовые павильоны, церкви. Особенно выделяются планы загородного владения графа Ивана Петровича Салтыкова на месте нынешнего Екатерининского парка в Москве и неизвестной усадьбы Коханово. Служебные усадебные постройки представлены проектами людских флигелей, конного и скотного дворов, причем подробная экспликация на одном из чертежей позволяет оценить размах и практичность рачительного помещика среднерусской полосы. Среди чертежей разнообразных парковых павильонов значимы два неосуществленных проекта Летнего, или Чайного домика усадьбы графа Федора Григорьевича Орлова, которая позже была куплена Дворцовым ведомством, вошла в состав императорской усадьбы и стала называться Нескучным садом.

В собрании архитектурной графики представлено несколько ценных чертежей по церковному зодчеству, например, редкий подписной чертеж архитектора Михаила Петровича Коринфского или план утраченной церкви Рождества Богородицы в усадьбе Самуйлово Смоленской области, к которой Згура проявлял особый интерес. Как историк архитектуры Згура не прошел мимо отдельного пласта архитектурной графики – трогательно неумелых доморощенных чертежей, выполненных, вероятно, самим владельцем усадьбы – любителем искусств или крепостным архитектором. Таковы представленные на выставке проекты иконостасов неизвестных церквей.

Большой любовью Владимир Васильевич Згуры пользовалось творчество московского архитектора Афанасия Григорьевича Григорьева – одного из ведущих мастеров московского ампира. Згуре удалось купить значительную коллекцию чертежей и рисунков Григорьева (а также архитектора Доменико Жилярди, с которым он постоянно работал в творческом союзе) у наследников архитектора, часть черновых набросков и эскизов они подарили. В 1926 г. в Казани Згура устроил выставку чертежей Григорьева из своего собрания. Вступление к опубликованному каталогу выставки он расценивал как подступы к большой монографии о Григорьеве, к сожалению, неосуществленной. Несколько наиболее характерных проектов Григорьева и набросков Жилярди из значительного собрания Згуры являются важной частью экспозиции.

На выставке представлено также несколько графических листов со штампом «О.И.Р.У.» самого разного художественного достоинства – от блестящего чертежа ограды Летнего сада до эскизов декоративных орнаментов, выполненных рукой художника-любителя. Прежде из собрания ОИРУ были известны лишь фотографии, выполненные его членами. Очевидно, Владимир Васильевич Згура со временем хотел передать свою собственную коллекцию Обществу. Это позволяет предположить представленный на выставке проект павильона, на обороте которого имеются два штампа – «Из собрания В.В. Згура» и «О.И.Р.У.»

Выставка завершит работу 26 февраля.

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