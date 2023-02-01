Группа «Бостонское чаепитие» выступит в московском клубе «Пушкарёвъ»

Джаз-рок, инди-рок, русский рок.
Группа «
При этом коллектив следует традициям лучших образцов «русского рока», и важной смысловой составляющей здесь являются тексты песен. «Бостонское чаепитие» не только замыкается в своей «башне из слоновой кости», придерживаясь принципов эстетизма и эскапизма (особенно это характерно для альбомов «Шпионы гламура» и «Татуированная роза»), но и чутко реагирует на реалии окружающей действительности.
Лидер группы — pr-продюсер, журналист, музыкант и актер Владимир Преображенский, создатель фестивалей «Бархатное подполье», Дарк кабаре, «Ведаю путь» и др.
Где? Клуб «Пушкарёв». «Концерт в мягких тонах».
Когда? 9 февраля. Начало в 20.00.
Подробности по ссылке.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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