Галерея «Веллум» представляет: «Алексей Кравченко. В окно потаенно глядящие»

Новый выставочный проект галереи «Веллум»: «Алексей Кравченко. В окно потаенно глядящие» пройдет с 14 февраля по 16 апреля 2023 и соединит три магистральные линии деятельности галереи. Открытие широкой публике новых или полузабытых имен. Творчество учеников и соратников Коровина. А также линия художников-символистов, на творчестве которых в том числе делается акцент в научной деятельности галереи и ее основателя искусствоведа Л.Агафоновой.

Всего будет представлено более 50 экспонатов, показывающие невероятную многогранность мастера. Портреты, пейзажи, книжная иллюстрация, экслибрис и др. За свою жизнь художник создал более 200 живописных работ, свыше 1000 гравюр на дереве, около двух сотен офортов и огромное количество рисунков. Разнообразие техник и используемых в работе материалов также вызывает восхищение: масло, акварель, пастель, темпера, гуашь, уголь, тушь, перо, карандаш, а также линогравюра, ксилография, гравюра резцом, офорт с акватинтой, лавис. Многие из этих жанров и техник смогут увидеть посетители выставки.

Натурные масляные этюды – усадебные и архитектурные зарисовки Архангельского, Николиной горы, где художник жил долгие годы. Здесь же представлены и пейзажи Крыма 1920-х гг.

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