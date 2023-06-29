Архив Главной выставки страны отмечает 85-летие

29 июня архив ВДНХ отмечает важную праздничную дату — 85 лет с момента основания. За долгие годы работы основная задача архивистов осталась неизменной — это бережное хранение имеющихся документов, прием и учет новых материалов Главной выставки страны. В честь праздника Выставка рассказывает о сотрудниках архива, онлайн-портале «Архивно-библиотечный фонд ВДНХ» и программе привилегий для лауреатов наград прошлых лет.

Архив ВДНХ — это хранилище более полумиллиона фотографий и 153 тысяч исторических документов. Здесь можно найти различные материалы: от наградных постановлений и чертежей павильонов до личных дел сотрудников Выставки и информации о выставочно-ярмарочных мероприятиях, проходящих в разные годы на территории. А благодаря чертежам, схемам, проектам планировки и фотографиям решаются беспрецедентные задачи по восстановлению и реставрации знаковых объектов Выставки.

Что важно знать об истории архива ВДНХ

Центральный архив Выставки создали 29 июня 1938 года «для упорядочения, хранения материалов организации и строительства ВСХВ» согласно приказу по ВСХВ №233. Сначала здесь работали всего два сотрудника: заведующий архивом и архивариус. Главной задачей специалистов было обеспечить хранение документов с технической, архитектурной и финансовой информацией.

За свою 85-летнюю историю архив ВДНХ становился свидетелем различных событий и перемен в жизни страны, некоторые из которых отражались и на его деятельности. Например, во время Великой Отечественной войны архивные материалы для сохранения эвакуировали далеко от столицы — в Челябинск.

С момента основания архив сотрудничает с Российским государственным архивом экономики (РГАЭ) и является его комплектовщиком. Так, документальные материалы постоянного срока хранения (кроме технической документации на объекты Выставки) с 1939 по 1981 год включительно переданы на государственное хранение в современное архивохранилище РГАЭ в Воронове.

Кто работает в архиве ВДНХ

В наши дни в Архивно-библиотечном фонде ВДНХ работают 12 человек. Большая часть сотрудников — представительницы прекрасного пола. Среди специальностей — архивист, специалист и библиограф. Весь коллектив архива объединяет истинная любовь к Выставке достижений народного хозяйства и ее истории.

В команде есть сотрудники, которые работают на ВДНХ более 30 лет. Так, ведущий архивист ВДНХ Людмила Боршош в студенческие годы в 80-х проходила практику на Выставке. Ей очень понравилась территория с прекрасным парком, сказочными фонтанами, бурной выставочной деятельностью, особенно приятно было работать с единомышленниками-коллегами. Трудно было расстаться с таким заповедным местом, однажды здесь поработав, поэтому так здесь и осталась.

Как устроена работа архива ВДНХ

Архивно-библиотечный фонд объединил документальные и фотоматериалы, периодические издания ВДНХ и выставочную литературу. Главная суть работы — бережное хранение имеющихся документов, прием и учет новых материалов. Фонды делятся на три категории: «Техническая документация», включающая материалы с 1935 по 2018 год, фонд «ВДНХ СССР» с 1959 по 1991 год, и фонд «АО «ВДНХ», куда входят документы с 1992 года по настоящее время.

Сотрудники архива помогают гражданам и организациям в поиске информации широкого спектра, устанавливают исторические факты о людях и работе Выставки. С 2014 года и до наших дней большой интерес среди пользователей вызывают оригинальные чертежи, экспликации и фотографии памятников Выставки.

Материалы архива помогают архитекторам, строителям и реставраторам при восстановлении первоначального вида деталей павильонов, фонтанов и других объектов ВДНХ. Также документы часто используют при создании тематических выставок и формировании музейных экспозиций.

Архив ВДНХ идет в ногу со временем. Рабочие места и процессы оснащены современным оборудованием: компьютерами и техникой. Цифровизация позволяет создавать электронные копии разного рода документов и делать их доступными для широкой аудитории.

Что такое онлайн-портал «Архивно-библиотечный фонд ВДНХ»

Работа по наполнению онлайн-портала «Архивно-библиотечный фонд ВДНХ» началась в феврале 2020 года. Проект реализовали, чтобы исторические документы ВДНХ стали общедоступными. Сотрудники проделали огромную работу по оцифровке документов. Сейчас здесь размещено почти 28,5 тысячи наградных документов, в которых упоминается около 112 тысяч организаций и больше 2,2 миллиона человек.

Работа по наполнению портала продолжается. Специалисты отмечают, что одним из популярных запросов является генеалогическое исследование. Люди хотят больше узнать об истории семьи, ищут родственников, работавших или награжденных на ВДНХ.

Также каждый пользователь может узнать о достижениях разных лет и их авторах, найти информацию о родственниках, получивших дипломы и медали Выставки, и познакомиться с этапами развития ВДНХ.

В разделах с фото и статьями — более восьми тысяч снимков и газетных материалов, где отражена жизнь целой эпохи. В разделе «Сотрудники ВДНХ — участники ВОВ» хранится информация о боевом пути, ранениях и судьбах более 700 работников Выставки, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В этом году стартовал новый проект ВДНХ и Министерства обороны Российской Федерации. Онлайн-ресурсы «Архивно-библиотечный фонд ВДНХ» и «Память народа» объединены перекрестными ссылками на страницы сотрудников Выставки, которые участвовали в ВОВ.

Как присоединиться к программе привилегий для лауреатов

В декабре 2022 года на ВДНХ запустили программу привилегий для награжденных медалями ВСХВ — ВДНХ СССР — ВВЦ. Проект получил большой отклик и привлек внимание жителей России и стран бывших союзных республик. Найти информацию о награжденных можно на портале «Архивно-библиотечный фонд ВДНХ». На сегодняшний день с момента запуска программы поступило более 600 обращений граждан по вопросам архивной информации.

К программе может присоединиться каждый человек, награжденный медалью в разные годы. Лауреат может написать на электронную почту info@vdnh.ru или обратиться в один из инфоцентров ВДНХ. После подтверждения статуса награжденный получает персональную карту, с которой можно бесплатно осматривать экспозиции собственных музейно-выставочных площадок ВДНХ и ряда музеев-резидентов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.