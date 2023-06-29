«Ориентирование на местности. Хохловская площадь» – творческая лаборатория Музея Москвы

Музей Москвы совместно с Институтом общественных наук РАНХиГС запускают исследовательскую лабораторию для студентов, научных сотрудников, начинающих урбанистов и исследователей города «Ориентирование на местности. Хохловская площадь». Участники проекта вместе с ведущими исследователями городской среды и повседневности будут изучать общественное пространство Ивановской горки и окрестностей.

У лаборатории пять тематический направлений: «Арт-хохловка», «Религия в городском пространстве: Ивановская горка», «Бары Китай-города», «Устная история. Воспоминания коренных жителей», «Архитектурный слой 1920-1930-х годов». Выбрав одно из направлений, участники лаборатории в течение месяца будут слушать лекции, участвовать в семинарах, исследовать район вместе с музейными экскурсоводами и общаться с местными жителями. Преподаватели лаборатории расскажут, как работать с историческими источниками, как брать антропологические интервью, как анализировать информацию из соцсетей, как изучать город через воспоминания местных жителей и как формировать музейные экспозиции о жизни районов.

Также в рамках лаборатории пройдут бесплатные лекции для широкой аудитории.

6 июля в 18:00 кандидат искусствоведения и ученый секретарь Музея Москвы Наталья Катонова представит примеры, проблемы и перспективы музеефикации объектов городского пространства на лекции «Белый город. Музеефикация Москвы».

7 июля в 18:00 и.о. директора Центра прикладной истории ИОН РАНХиГС Иван Байдаков и кандидат исторических наук и научный сотрудник Центра Александра Жидкова прочтут лекцию «Москва будущего в прошлом», где расскажут какие градостроительные концепции сформировали облик столицы.

В финале лаборатории каждый участник представит свой исследовательский проект на открытой презентации. Материалы, собранные в ходе научно-исследовательской работы, будут опубликованы на сайте Музея Москвы. Обучение в лаборатории бесплатное. Набор проходит на конкурсной основе.

Подача заявки и подробности о направлениях на сайте музея.

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