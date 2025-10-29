Россия становится первой страной, где появится полноценный закон о беспилотных автомобилях. Минтранс подготовил проект, который впервые на федеральном уровне закрепляет правила эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств — ВАТС. Этот документ станет основой для безопасного и системного внедрения технологий, меняющих облик транспорта.

Как подчёркивает член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Игоревич Немкин, «это тот самый случай, когда мы становимся первыми в мире: ни одна страна пока не создала единую систему регулирования ВАТС — высокоавтоматизированных транспортных средств».

Правовая база, которой не было

До сих пор в мире нет единого подхода к регулированию беспилотного транспорта. В России же формируется полноценная нормативная система, которая объединит все аспекты — от сертификации и эксплуатации до ответственности при ДТП.

Согласно проекту Минтранса, закон охватывает весь жизненный цикл беспилотных машин: проектирование, производство, эксплуатацию, ремонт и обновление программного обеспечения. Это означает, что каждая стадия будет находиться под контролем государства, а риски — распределены заранее.

Антон Игоревич Немкин отмечает, что документ не просто фиксирует новые нормы, а создаёт инфраструктуру доверия: «Наличие единого закона — это гарантия прозрачности для бизнеса и защиты для граждан. Мы впервые создаём систему, где инновации и безопасность движутся в одном направлении».

Ответственность под контролем

Ключевой пункт законопроекта — распределение ответственности между всеми участниками рынка. Если раньше при аварии всё сводилось к вине водителя или производителя, то теперь схема становится многослойной.

В документе чётко прописано, за что отвечает каждая сторона:

владелец — за техническое состояние машины и своевременное обновление ПО;

— за техническое состояние машины и своевременное обновление ПО; производитель — за корректность алгоритмов и безопасность конструкции;

— за корректность алгоритмов и безопасность конструкции; сервисные центры — за качество обслуживания;

— за качество обслуживания; операторы дистанционной поддержки — за корректные действия при вмешательстве в управление.

Такое разделение, подчёркивает Немкин, делает систему юридически устойчивой: «Каждый элемент цепочки знает свою зону ответственности, а значит, ни один риск не останется без внимания. Это гарантия защиты для участников движения».

Безопасность — принцип номер один

Минтранс делает ставку на безопасность как главный приоритет. Без неё беспилотники не смогут выйти на дороги. Законопроект предусматривает обязательную сертификацию, проверку аппаратного и программного обеспечения, а также механизм постоянного обновления систем.

Антон Игоревич подчёркивает: «Для нас в РАФ вопрос безопасности ключевой. Мы поддерживаем технологическое развитие, но главный принцип должен оставаться прежним — безопасность участников движения».

Закон также вводит понятие цифрового журнала событий — специальной системы, фиксирующей все действия беспилотника в пути. Эти данные позволят точно установить причины возможных происшествий и избежать субъективных споров.

Прежде чем переходить к закону, Россия провела масштабные испытания. С 2022 года действует три экспериментальных правовых режима, охватывающих 38 регионов. За это время беспилотные грузовики и такси прошли более 23 миллионов километров и совершили свыше 100 тысяч поездок.

«Мы прошли путь от лабораторных испытаний до полноценной эксплуатации. Теперь беспилотники — не эксперимент, а часть транспортной системы страны», — говорит Антон Немкин.

Перспектива: 2027–2028 годы

Минтранс планирует, что закон будет принят к 2027 году, а уже к 2028-му беспилотные автомобили смогут официально ездить по дорогам без водителя в кабине. Переход к массовому внедрению будет постепенным, но необратимым.

Госдума, в том числе фракция «Единая Россия», где работает Антон Немкин, обеспечивает правовое сопровождение этой трансформации. Депутат уверен: Россия не просто адаптирует мировой опыт, а формирует собственный стандарт — технологически, юридически и этически. Для граждан это означает безопасные дороги, надёжные технологии и прозрачные правила. Для бизнеса — предсказуемость и возможность инвестировать без правовых рисков. Для государства — шаг к цифровому суверенитету и управляемому технологическому развитию.

«Мы закладываем фундамент для отрасли, которая через несколько лет станет повседневной. И главное — делаем это на опережение, формируя правила, которых в мире пока нет», — подчёркивает парламентарий.