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Москва

Архив ВДНХ отмечает день рождения: как оцифровывают историю выставки

By: T1

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Фото: пресс-служба ВДНХ

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29 июня Архивно-библиотечный фонд ВДНХ (АБФ ВДНХ) отмечает 88‑летие. Именно в этот день в 1938 году был основан архив для хранения документов о строительстве и работе Выставки. Спустя годы он превратился в уникальное собрание, где бережно хранятся свидетельства всех значимых событий главной выставки страны – от приказов и чертежей павильонов до личных дел сотрудников и наградных постановлений.

Сегодня в объединённом фонде – около 500 тысяч фотографий, более 100 тысяч официальных документов и примерно 30 тысяч книг. Особую ценность представляют рукотворные фотоальбомы 1939–1970 годов, в том числе альбом «Народное творчество Карело-Финской ССР» 1941 года с ручной вышивкой и акварельными иллюстрациями.

Архив активно оцифровывают: электронные копии публикуют на портале фонда в базах «Архивные статьи», «Памятные даты ВДНХ» и «Наградные материалы». В последней уже собрано 28,5 тысячи постановлений о награждениях – это данные о 2,3 миллиона человек за период с 1939 по 2014 год. С 2022 года действует программа привилегий для лауреатов Выставки: выдано 438 карт, дающих бесплатный доступ к музеям и мероприятиям ВДНХ.

К 80-летию Победы архив дополнил раздел о ветеранах Великой Отечественной войны – теперь он включает 1 187 имён, а перекрёстные ссылки с порталом «Память народа» объединили информацию о 5 012 героях. Пополнение фонда продолжается: присоединиться могут все желающие – сотрудники, лауреаты и родственники ветеранов.

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