РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваTODES установили новый танцевальный рекорд

TODES установили новый танцевальный рекорд

editor
By editor
56
тодес

В последнее воскресенье августа танцевала вся Москва на самом крупном летнем фестивале в мире «Лето в Москве». Грандиозный танцевальный флешмоб сразу на 14 площадках столицы провели студии-школы Аллы Духовой. Воспитанники, педагоги и артисты театра танца TODES танцевали в парках, на набережных и бульварах.

Флешмоб прошел по всему огромному городу. Фестивальные площадки стали местом встречи всех, кто любит музыку и танцевальное искусство. Этот день подарил горожанам вдохновение и стал символом дружбы, теплоты и счастья. Более 1500 воспитанников самой крупной в мире сети танцевальных студий Аллы Духовой исполнили свои номера в локациях столицы – парках, набережных и скверах.

«Все желающие могли присоединиться к этому танцевальному марафону. Москвичи и гости столицы выучили вместе с педагогами-хореографами и артистами TODES нужные движения, а затем все вместе повторили под музыку. Получилось классно!», — поделилась художественный руководитель TODES Алла Духова.

Завершил день танца, дружбы, творчества и красоты модный показ от бренда TODES Wear. В коллекции были как спортивные костюмы для танцев, так и элегантные кэжуал образы. Эту одежду носят как воспитанники студий и артисты театра TODES, так и те, кто отдает предпочтение качественной, стильной и удобной одежде.

Участники флешмоба поделились эмоциями и признались, что даже сами не ожидали такого успеха. Самые активные и старательные исполнители получили призы от легендарной танцевальной студии: абонементы на бесплатное посещение уроков по танцам для детей и взрослых и на посещение проекта TODES TRAVEL.

«Теперь заряда энергии и хорошего настроения точно хватит до самой весны!», — поделилась москвичка Ирина, одна из самых активных участниц танцевального марафона.

Впрочем, все артисты, педагоги, ученики и поклонники TODES точно знают, что Алла Духова никогда не дает творческим батарейкам разряжаться до нуля.

«У нас впереди множество крутых событий – выступлений на лучших площадках, концертов, фестивалей, мастер-классов, спектаклей. Ведь мир TODES буквально соткан из энергии танца!», — поделился один из педагогов школы-студии.

39 лет назад Алла Духова создала уникальный коллектив, который стал известен во всем мире. Сегодня TODES входит в книгу рекордов России, как самая крупная сеть школ танцев на планете. TODES – это самая настоящая танцевальная вселенная, где каждый находит свое призвание и раскрывает таланты.

Сегодня по всей стране и за рубежом насчитывается 132 филиала студий-школ TODES. Как считает Алла Духова, начать танцевать можно в любом возрасте. Здесь учат пластике, грации и отточенным движениям. Причем, как малышей с 3,5 лет, так и подростков, их пап, мам и даже бабушек.

Фото предоставлено пресс-службой TODES для АртМосковии

Предыдущая статья
Рекордное количество площадок в России и за рубежом стали участниками «Ночи кино 2024»​​​​​​​​​​

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru