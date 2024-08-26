TODES установили новый танцевальный рекорд

В последнее воскресенье августа танцевала вся Москва на самом крупном летнем фестивале в мире «Лето в Москве». Грандиозный танцевальный флешмоб сразу на 14 площадках столицы провели студии-школы Аллы Духовой. Воспитанники, педагоги и артисты театра танца TODES танцевали в парках, на набережных и бульварах.

Флешмоб прошел по всему огромному городу. Фестивальные площадки стали местом встречи всех, кто любит музыку и танцевальное искусство. Этот день подарил горожанам вдохновение и стал символом дружбы, теплоты и счастья. Более 1500 воспитанников самой крупной в мире сети танцевальных студий Аллы Духовой исполнили свои номера в локациях столицы – парках, набережных и скверах.

«Все желающие могли присоединиться к этому танцевальному марафону. Москвичи и гости столицы выучили вместе с педагогами-хореографами и артистами TODES нужные движения, а затем все вместе повторили под музыку. Получилось классно!», — поделилась художественный руководитель TODES Алла Духова.

Завершил день танца, дружбы, творчества и красоты модный показ от бренда TODES Wear. В коллекции были как спортивные костюмы для танцев, так и элегантные кэжуал образы. Эту одежду носят как воспитанники студий и артисты театра TODES, так и те, кто отдает предпочтение качественной, стильной и удобной одежде.

Участники флешмоба поделились эмоциями и признались, что даже сами не ожидали такого успеха. Самые активные и старательные исполнители получили призы от легендарной танцевальной студии: абонементы на бесплатное посещение уроков по танцам для детей и взрослых и на посещение проекта TODES TRAVEL.

«Теперь заряда энергии и хорошего настроения точно хватит до самой весны!», — поделилась москвичка Ирина, одна из самых активных участниц танцевального марафона.

Впрочем, все артисты, педагоги, ученики и поклонники TODES точно знают, что Алла Духова никогда не дает творческим батарейкам разряжаться до нуля.

«У нас впереди множество крутых событий – выступлений на лучших площадках, концертов, фестивалей, мастер-классов, спектаклей. Ведь мир TODES буквально соткан из энергии танца!», — поделился один из педагогов школы-студии.

39 лет назад Алла Духова создала уникальный коллектив, который стал известен во всем мире. Сегодня TODES входит в книгу рекордов России, как самая крупная сеть школ танцев на планете. TODES – это самая настоящая танцевальная вселенная, где каждый находит свое призвание и раскрывает таланты.

Сегодня по всей стране и за рубежом насчитывается 132 филиала студий-школ TODES. Как считает Алла Духова, начать танцевать можно в любом возрасте. Здесь учат пластике, грации и отточенным движениям. Причем, как малышей с 3,5 лет, так и подростков, их пап, мам и даже бабушек.

Фото предоставлено пресс-службой TODES для АртМосковии