Как реликвия Алексея Позднякова стала частью «Пути к Победе»

Июнь 2026-го пополнил музейную летопись: в масштабной экспозиции «Путь к Победе», развернутой к 80-летию окончания Великой Отечественной, появился уникальный трофей. Это офицерский кортик образца 1935 года, который принадлежал Герою Советского Союза, летчику Алексею Позднякову. Но главная ценность не в клинке, а в истории, которую он хранит.

В Музее Победы пояснили, что раритет представлен в интерактивном комплексе «Реликвии Победы» (проект Президентского фонда культурных инициатив). Благодаря технологии смарт-стекла посетители видят не просто оружие в витрине – экспонат «оживает»: на стекле проступают фото героя, карты его боевых вылетов и хроника подвигов. Из таких личных историй и складывается полотно всенародного мужества.

Сам клинок – немецкий, фирмы Carl Eickhorn. Он стал трофеем Позднякова в воздушном бою: советский летчик сбил «Мессершмитт», а его пилот, оказавшись в плену, попросил встречи с победителем. При встрече немецкий ас снял с себя кортик и вручил его Алексею. Правда, на рукояти красовался орел со свастикой, но наш летчик не стерпел – спилил ненавистный символ и на его месте нанес красную звезду. Так трофей стал символом справедливого возмездия.

Судьба самого Алексея Позднякова – это сюжет для военной драмы. Родился в Краснодаре в 1918-м, окончил Мелитопольское училище штурманов, в первый же день войны совершил восемь боевых вылетов. 2 июля 1941-го его СБ сбили над вражеской территорией – летчика посчитали погибшим, но он выжил и вернулся в строй. Осенью воевал на Ленинградском фронте на «Пешках» (Пе-2): 42 вылета, 34 из них – на защиту города на Неве. К декабрю 1941-го на его счету было уже 74 вылета, два сбитых «Ме-109» и десятки уничтоженных на земле вражеских машин. 10 февраля 1943 года Алексей Поздняков стал Героем Советского Союза.

Всего в экспозиции «Путь к Победе» (поддержана Департаментом культуры Москвы) собрано около 200 подлинных реликвий из фондов Музея Победы, а также из школьных и региональных собраний России и Беларуси. Площадь – почти 4,5 тысячи квадратных метров. Здесь сочетаются диорамы, проекции, AR-технологии и настоящие вещи солдат – чтобы каждый посетитель Поклонной горы мог не просто увидеть, а прочувствовать фронтовой быт и огонь сражений.