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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Арка ВДНХ», пряники и пончики

editor
By editor
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вкусная еда на вднх

1 августа Главная выставка страны отпразднует 85-летие, а на празднике, особенно таком значительном, принято угощать гостей. В преддверии своего Дня рождения Выставка предлагает познакомиться с фирменными угощениями и напитками, а также рассказывает, где их можно попробовать уже сейчас.

Сегодня на ВДНХ представлена крупнейшая система общественного питания среди парковых и озелененных территорий в Москве. Здесь можно попробовать блюда разных народов России и стран мира. Накануне 85-летия со дня открытия Главная выставка страны рассказывает, какие фирменные угощения и напитки смогут найти и попробовать гости и настоящие гурманы.

«Выставочных» много не бывает

Отличным началом праздника станет ароматный выставочный кофе, который можно приобрести во флагманском инфоцентре арки Главного входа. Здесь представлена целая палитра специально разработанных авторских напитков на основе кофе специальной обжарки: латте «Пармезан», раф «Москва», лимонад «Мэй-гуй», холодный кофейный напиток со сливочно-дынным вкусом.

Прогулка по ВДНХ станет приятнее, если подкрепиться фирменным бургером, его можно попробовать в уличном кафе «Колбаски на гриле» на Центральной аллее. Булочку-бриошь бургера «Выставочный» украшает фирменный логотип ВДНХ. Внутри варено-копченая колбаска из говядины или свинины, оригинальный соус гриль, сыр чеддер, колечки лука, ломтики помидора и маринованных огурчиков. Гости ВДНХ также смогут по достоинству оценить фирменный «Гречневый ломоть» с разными начинками. Например, нежным рваным мясом мраморной говядины с соусом от шеф-повара, куриным бедром в специях с огуречным соусом, с ветчинным окороком индейки и грибным соусом.

Сладкоежкам наверняка понравится выставочный трдельник — ароматное лакомство из нежного теста с начинкой из сливового джема, знаменитые фирменные пончики и русский колосок с посыпкой из сахарной пудры. Небольшие уличные кафе, где продаются эти сладости, расположены по всей территории Выставки.

И, конечно, в летний зной нет ничего лучше освежающего мороженого. В кафе «Мороженое» на ВДНХ оно на любой вкус, а особенно вкусны клубничный стаканчик, фисташковое эскимо и фирменный ванильный пломбир с кусочками шоколада «ВДНХ».

Есть у ВДНХ и фирменные пряники, не просто вкусные, но и очень красивые — расписанные вручную. Пряники «Выставочные» украшают изображения маскотов ВДНХ: Нади и ВДНХашки, а также эмблема Главной выставки страны. Пряники изготовлены по традиционным технологиям с использованием натуральных ингредиентов и растительных красителей (экстракты паприки, спирулины, красной капусты, шпината, куркумина, черной моркови). Приобрести их можно во многих точках общепита на территории ВДНХ. Среди них: «Русский колосок», «Хот-договая», «Добрые русские блинчики», «Трдельник&Кофе», «Булочка», «Рестомаркет», «Пончики ВДНХ», «Шаурмичная» и другие гастрономические локации.

Специальным предложением для гостей и посетителей Выставки станут юбилейные выставочные лимонады. Три классических вкуса, знакомых с детства: цитрус, дюшес и тархун в фирменной упаковке, можно попробовать во всех уличных кафе на ВДНХ.

Архитектурно-кондитерский шедевр

Любителей фирменных десертов ВДНХ также ждут в ресторане «Домик в саду». Здесь подают 3D-десерт — точную копию арки Главного входа ВДНХ. Образец кондитерского искусства весит 463 грамма и выполнен по архитектурной компьютерной модели реального прототипа. Арка установлена на хрустящий фундамент из безе и покрыта велюром из белого шоколада.

Команда ресторана во главе с шеф-поваром Юрием Корнеевым занималась созданием идеального рецепта более года. Самым трудным было придумать, как перенести архитектурную детализацию на нежную текстуру. Приготовление десерта занимает около восьми часов и является технически сложным процессом.

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