РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваХудожник-маринист А.П. Боголюбов и Император Александр III

Художник-маринист А.П. Боголюбов и Император Александр III

editor
By editor
44
боголюбов ап

В центре столицы, на Страстном бульваре, работает выставка «А.П. Боголюбов и Император Александр III», которой мы чтим память великого историографа российского флота, офицера, придворного живописца трех императорских поколений, покровителя молодых художников, Алексея Петровича Боголюбова, празднующего 200-летний юбилей в 2024 году. Его работы занимают особое место в истории русского искусства и являются важным культурным наследием.

Боголюбов был не только художником, но и моряком, что нашло отражение в его творчестве. Его картины, запечатлевшие морские баталии и жизнь флота, до сих пор восхищают зрителей своей реалистичностью и мастерством исполнения. Он никогда не разделял в себе офицера и художника, всецело посвятив себя Российскому флоту. Он утверждал, что «пишет морскую историю».

Тема выставки «А.П. Боголюбов и Император Александр III» была выбрана не случайно. Художник знал будущего императора с детства и был его любимым художником. Вероятно, молодой Александр воспринимал его как дядю, причем, дядю высокообразованного, открывающего ему высокое искусство. В какой-то момент Боголюбов стал личным учителем рисования для жены Александра III Марии Фёдоровны.

Российские императоры очень любили картины с изображением батальных сцен и побед российской армии, в том числе, на воде. А Боголюбов как мало кто из художников умел максимально точно выписывать корабли, и в целом его работы были классическими и почти фотографически точными. Поэтому художнику начали поступать заказы от императорского двора. Обычно это были военные сцены и изображения побед русского флота в разных войнах.

Влияние Боголюбова на царскую семью было огромно. Все его картины, созданные по заказу Александра III, принимались благосклонно. Кроме того, он советовал императору достойных, по его мнению, художников, и кому-то буквально давал путевку в жизнь.

Ассоциация экспертов в сфере международного, делового и культурного сотрудничества «Публичная дипломатия» совместно с ГБУК г. Москвы «Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова» и ГБУК г. Москвы «Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева», а также Центром международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни» разработали большую кросс-культурную программу «Год А.П. Боголюбова», которая включает проведение художественно-музыкального фестиваля, концертов, творческих лабораторий-пленэров, съемку документального фильма о художнике и организацию выставки на Страстном бульваре. Программа Года А.П. Боголюбова реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Предыдущая статья
Смешарики выпустили легендарную тему «Погоня»
Следующая статья
TopHit назвал Мари Краймбрери и Диму Билана самыми популярными в российском радиоэфире

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru