Художник-маринист А.П. Боголюбов и Император Александр III

В центре столицы, на Страстном бульваре, работает выставка «А.П. Боголюбов и Император Александр III», которой мы чтим память великого историографа российского флота, офицера, придворного живописца трех императорских поколений, покровителя молодых художников, Алексея Петровича Боголюбова, празднующего 200-летний юбилей в 2024 году. Его работы занимают особое место в истории русского искусства и являются важным культурным наследием.

Боголюбов был не только художником, но и моряком, что нашло отражение в его творчестве. Его картины, запечатлевшие морские баталии и жизнь флота, до сих пор восхищают зрителей своей реалистичностью и мастерством исполнения. Он никогда не разделял в себе офицера и художника, всецело посвятив себя Российскому флоту. Он утверждал, что «пишет морскую историю».

Тема выставки «А.П. Боголюбов и Император Александр III» была выбрана не случайно. Художник знал будущего императора с детства и был его любимым художником. Вероятно, молодой Александр воспринимал его как дядю, причем, дядю высокообразованного, открывающего ему высокое искусство. В какой-то момент Боголюбов стал личным учителем рисования для жены Александра III Марии Фёдоровны.

Российские императоры очень любили картины с изображением батальных сцен и побед российской армии, в том числе, на воде. А Боголюбов как мало кто из художников умел максимально точно выписывать корабли, и в целом его работы были классическими и почти фотографически точными. Поэтому художнику начали поступать заказы от императорского двора. Обычно это были военные сцены и изображения побед русского флота в разных войнах.

Влияние Боголюбова на царскую семью было огромно. Все его картины, созданные по заказу Александра III, принимались благосклонно. Кроме того, он советовал императору достойных, по его мнению, художников, и кому-то буквально давал путевку в жизнь.

Ассоциация экспертов в сфере международного, делового и культурного сотрудничества «Публичная дипломатия» совместно с ГБУК г. Москвы «Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова» и ГБУК г. Москвы «Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева», а также Центром международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни» разработали большую кросс-культурную программу «Год А.П. Боголюбова», которая включает проведение художественно-музыкального фестиваля, концертов, творческих лабораторий-пленэров, съемку документального фильма о художнике и организацию выставки на Страстном бульваре. Программа Года А.П. Боголюбова реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.