Армения встречает российское кино​​​​​​​​

В Армении стартовал Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. Ереван, столица и культурный центр Армении, с традиционным радушием будет принимать показы российских фильмов: армянские зрители смогут посмотреть как последние новинки, так и более ранние картины, представляющие российский кинематограф. Площадкой фестиваля станет кинотеатр «КИНОМОСКВА», один из архитектурных шедевров армянской столицы и популярное место среди ереванцев.

«На предыдущих фестивалях российского кино в Армении мы отмечали большую активность аудитории (в рамках встреч с творческой делегацией и дискуссий с кинокритиками), а также желание узнать больше о российском кинематографе. Мы рассчитываем, что проведение таких кинопоказов на регулярной основе будет способствовать росту интереса к современному российскому кино не только со стороны массового зрителя, но и со стороны армянской киноиндустрии, тем более что уже есть ряд совместных проектов, в том числе и новые фильмы, к примеру, комедия «Снег пригнул бамбук», поддержанная Минкультуры России и Национальным Киноцентром Армении. Уверена, что у наших стран большой потенциал сотрудничества в киносфере», – говорит генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

В программу «Фестиваля российского кино Армения 2025» войдут пять фильмов. В их числе одни из лидеров кинопроката прошлого года − сказочный семейный блокбастер «Огниво» (реж. Александр Войтинский) по мотивам известной сказки Ханса Кристиана Андерсена и историческая мелодрама «Любовь Советского Союза» (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев) − «история Времени, рассказанная через историю Чувства», как говорят о фильме его создатели.

«Любовь Советского Союза» стала одним из триумфаторов престижной российской кинопремии «Золотой Орел» – драма собрала шесть наград: за лучший сценарий, операторскую работу, работу художников-постановщиков и художников по костюмам, музыку, а также мужскую роль второго плана. Костюмы героев, декорации, исторические съемочные локации погружают зрителя в эпоху 1930-40-х годов. Визуальная эстетика, великолепный актерский состав, драматичная история любви… – зрителей ждут невероятные эмоции и «путешествие» во времени.

Анимационный полнометражный фильм «Формула воды» (реж. Артем Минаков) будет интересен как детям, так и взрослым. Высокотехнологичный мультфильм рассказывает историю девочки-подростка Даны, живущей на одном из островов планеты-океана среди мутантов. Героиня становится целью пиратов-головорезов, которые считают ее ключом к легендарному сокровищу – источнику питьевой воды.

В 2025 году Фестивали российского кино проходят под эгидой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне: программа кинопоказов в Армении также включает две военные драмы: «Подольские курсанты» (реж. Вадим Шмелев) и «Первый Оскар» (реж. Сергей Мокрицкий).

Картина «Подольские курсанты», рассказывающая историю подвига молодых курсантов в октябре 1941 года под Москвой, завоевала более 30 наград на российских и международных кинофестивалях. Права на показ фильма были проданы в Японию, Южную Корею и ряд других стран.

Фильм «Первый Оскар» также основан на реальных событиях: зрители узнают историю создания документальной ленты «Разгром немецких войск под Москвой», которая получила первый в истории СССР «Оскар».