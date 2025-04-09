Более 2,2 тысяч зрителей посетили Фестиваль российского кино в Ереване​​​​​​​​

С 3 по 5 апреля в Ереване прошел «Фестиваль российского кино Армения 2025», организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. Российские фильмы собрали полные залы: в кинотеатр «КиноМосква» пришли свыше 2,2 тысяч человек, что превысило число зрителей на предыдущих показах российского кино в Ереване в 2023 году. Интерес к российскому кино и культуре в Армении, в том числе и у молодой аудитории, повышается, и по словам самих зрителей, они бы хотели видеть больше российских кинолент.

Фильм открытия – грандиозная историческая мелодрама «Любовь Советского Союза» – собрал в кинотеатре «КиноМосква» высоких гостей: в церемонии открытия приняли участие Посол России в Армении Сергей Копыркин; заместитель директора Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Анна Терехова; Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев; Посол Туркменистана в Армении Мухаметгельды Аязов; военный атташе Китая в Армении Ань Цянь. Гостями мероприятия также стали представители Благотворительного Фонда имени Подольских Курсантов, армянской киноиндустрии.

Зрители остались под большим впечатлением от зрелищной драмы. «Конечно, такие фильмы надо смотреть на большом экране, чтобы почувствовать весь спектр эмоций!» – единодушно отмечали они. Никого не оставила равнодушной история любви на фоне умело воссозданной эпохи 1930-40-х годов.

Посол России в Армении Сергей Копыркин: «Киноискусство всегда было важной частью культурного диалога России и Армении. Сотрудничество в этой области насчитывает много десятилетий, опираясь на советскую школу кино. Совместное творчество активно продолжается и в наше время. Российское кино, с его богатой историей и глубокими традициями, всегда находило теплый отклик у армянского зрителя. Я вижу много молодых людей в зрительном зале: это говорит о том, что связи между нашими странами и народами, а также культурное сотрудничество, развиваются и имеют хорошие перспективы!»»

Заместитель директора Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Анна Терехова подчеркнула, что в 2025 году Фестивали российского кино проходят под эгидой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому в программу Фестиваля включены военные драмы «Подольские курсанты» и «Первый Оскар». «Вклад армянского народа в победу над фашизмом трудно переоценить» – сказала она.

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова: «Интерес к нашему Фестивалю проявили и послы других государств в Армении, и многие представители армянской киноиндустрии. Это подтверждает большой потенциал развития сотрудничества в культурной сфере, важность межгосударственного партнерства и диалога. Такая заинтересованность всех сторон будет способствовать как созданию совместных проектов в кино и анимации, так и взаимному развитию дистрибуции российских и армянских фильмов на рынки наших стран».

В программу Фестиваля российского кино также вошли сказка «Огниво», полнометражный мультфильм «Формула воды» и военные драмы «Первый Оскар» и «Подольские курсанты». Поделиться своими впечатлениями, обсудить картины посетители Фестиваля российского могли после сеансов с известным кинокритиком Дианой Мартиросян.

Военно-исторический фильм «Подольские курсанты» представил председатель Благотворительного Фонда имени Подольских курсантов Владимир Безуглый: он рассказал зрителям много интересных фактов как о самом подвиге юных мальчишек, остановивших наступление фашистов на Москву, так и о съемках картины.

Особенный восторг вызвала и сказка «Огниво»: по завершении сеанса зрители устроили картине овацию. Сказочный семейный блокбастер «Огниво» стал одним из лидеров российского кинопроката в 2024 году: в кинотеатрах его посмотрели более 3,5 млн человек.