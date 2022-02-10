«Арт-платформа» в Новом Манеже открывается спектаклями программы «ТеатрONstage»

Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже презентует спектакли участников программы «ТеатрONstage».

С 16 февраля 2022 года зрителей ждет Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже. Сезон публичных показов в 2022 году стартует с показа лабораторного спектакля «Туман» актера и режиссера Михаила Уманца, известного зрителям по работе в спектаклях Дмитрия Крымова.

Это первый из четырех эскизов спектаклей, которые будут показаны на сцене «Арт-платформы», чья основная задача — поддержка независимых театральных проектов, деятелей и коллективов. Авторы всех проектов — финалисты программы по поддержке театральных инициатив «ТеатрONstage», обеспечивающей возможность создания, выпуска и дальнейшего проката спектаклей. В сезоне 2021-2022 гг. программа проходит в партнерстве со Школой-студией МХАТ. Выпускники Факультета сценографии и театральной технологии присоединились к работе над проектами в качестве художников-постановщиков, художников по свету и технологов.

Участники текущего потока программы были определены из практически полутора сотен заявок от независимых театральных деятелей из городов России и Европы. В ноябре 2021 года десятка полуфиналистов в прямом эфире представила свои заявки экспертной комиссии, сформированной из театральных режиссеров, руководителей ведущих театров Москвы, критиков и иных представителей отрасли. Личную оценку заявкам дали — Дмитрий Бертман, Евгений Писарев, Евгений Каменькович, Сергей Землянский, Андрей Воробьев, Ольга Егошина, Борислав Володин, Елена Тупысева, Александр Фокин, Мария Утробина, Сергей Майоров и другие.

С декабря прошлого года финалисты занимались доработкой своих заявок в полноценные лабораторные спектакли. На этом этапе им было обеспечено репетиционное пространство, техническое и административное сопровождение, а также финансирование на создание оформления своих лабораторных проектов, которое каждый из участников мог использовать по своему усмотрению. Техническое оснащение пространства обеспечила компания Constage.

Показы финалистов, по результатам которых будет определен победитель программы, состоятся в период с 16 февраля по 5 марта. Средства, вырученные с продажи билетов, будут переданы в Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист».

Главный приз программы — финансирование выпуска полноценного спектакля и возможность прокатывать его на сцене Открытого театрального пространства — получит только один из четырех участников. Он так же будет определен по результатам экспертного голосования. Ряды экспертной комиссии на этом этапе пополнили — Эдуард Мусаханянц, Денис Азаров, Мария Бабкина и Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский. Премьера спектакля-победителя состоится в начале лета 2022 года.

«По результатам наших первых опен-коллов всем стало абсолютно очевидно, что независимая театральная площадка — это отличная идея, в которой давно нуждалась отрасль! Мы благодарны Департаменту культуры города Москвы и лично Александру Владимировичу Кибовскому за инициативу по созданию такого пространства. Благодарны старшим мастерам театрального дела, поддерживающих нас на этапе нашего открытия профессиональными советами, участием и, прежде всего, своим экспертным опытом в сфере культуры. Уверен, что та идейная и инфраструктурная база, которая сейчас закладывается в Арт-платформу, позволит оперативно создать центр притяжения не только театральных деятелей, но и любимое место культурного досуга для жителей и гостей Москвы», — рассказывает руководитель Арт-платформы Дмитрий Бикбаев.

Также, помимо реализации программы «ТеатрONstage», проведения кросс-жанровых событий и показов камерных постановок известных театральных коллективов, на весну 2022 года в Открытом театральном пространстве запланированы премьеры еще 4 спектаклей.

Расписание лабораторных спектаклей:

16 февраля (ср) в 19:00. Спектакль «Туман», режиссер Михаил Уманец, художник — выпускница Школы-студии МХАТ Нина Юнгвальд-Хилькевич. Постановка по авторской пьесе Уманца в жанре фантастического реализма о творческом поиске молодого режиссера, его отношениях с отцом, вынужденном путешествии в родной город, о любви и встрече с художником Дэвидом Хокни.

19 февраля (сб) в 19:00. Танцевальный спектакль «Когда конец», созданный независимым коллективом «tout le corps/всем телом». Рассуждения на тему жизни, смерти и человеческого организма.

23 февраля (ср) в 19:00. Спектакль «Старгород» в жанре русской эксцентрики. Драматург Нина Садур написала пьесу по мотивам повести Николая Лескова «Соборяне». Спектакль режиссера Андрея Горбатого о провинциальном духовенстве, о людях ревностных, смешных и трогательных, сочетает теплый комизм и почти старообрядческий пафос, а консерватизм героев оказывается одной из сторон их независимости.

5 марта (ср) в 19:00. Спектакль «Молчок» по повести Федора Достоевского «Кроткая». Впервые повесть представлена в жанре мимодрамы. Режиссёр Доржи Галсанов разворачивает сюжет, рассказанный от лица Закладчика, через сторонний взгляд на произошедшее домработницы Лукерьи. Над постановкой работают выпускницы Школы-студии МХАТ — Анна Комарова (художник) и Виктория Попова (художник по свету).

Билеты на лабораторные спектакли доступны на официальном сайте Арт-платформы: http://art-platforma.moscow.

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