«Вакцина» от уныния

Репертуарный список зала Княгини Шаховской Геликон-оперы пополнился новым спектаклем – комической постановкой произведения Жака Оффенбаха «Остров Тюлипатан», созданной по инициативе театроведа и импресарио Александра Гусева. Этот спектакль, по мысли режиссера-постановщика Ильи Ильина, – попытка увести зрителя от проблем нашего напряженного времени в мир райского острова свободной любви, на котором «можно сколько угодно смеяться, улыбаться, шутить, разыгрывать друг друга».

Гермоза – Виталий Фомин, Алексис – Ольга Толкмит

«Остров Тюлипатан» – одна из двух опер Жака Оффенбаха – мастера комедийного жанра, прославившегося в жанре оперетты. «Моцартом Елисейских полей», «Королем Второй империи» именовали композитора в Париже, где он построил свой театр Буфф-Паризьен, ведь уже при жизни он успел завоевать всемирное признание и любовь – его легкие, естественные мелодии распевали от Парижа до Америки. Не случайно и сегодня музыка Оффенбаха продолжает украшать лучшие сцены мира.

«Остров Тюлипатан» по сюжетно-музыкальной сути – оперетта длительностью чуть более часа, хотя сам композитор дал своей партитуре определение «опера-буфф». Появившаяся в потоке французских буффонадных опусов 60-х годов XIX века, она оказалась символичной для своего времени, которое режиссер Робер Пурвуаё охарактеризовал как «время мэтров жанра буффонады». Веселая опера, очаровавшая публику, заняла прочное место не только на парижских, но и на мировых сценах. В России, где в 1872 году, через 4 года после ее премьеры в Париже, был сделан русский перевод сочинения, постановки его были представлены обширной географией – от театральной антрепризы в Ростове-на-Дону до императорских театров Санкт-Петербурга.

Московский театр «Геликон-опера» можно с уверенностью назвать столичным лидером в освоении театральных партитур Оффенбаха: «Остров Тюлипатан» – третья постановка сочинений этого композитора на его сцене. Вслед за оперой «Сказки Гофмана» и опереттой «Прекрасная Елена» театр вновь предложил зрителю окунуться в искрометный и очаровательный мир музыки Оффенбаха, в котором царят непринужденная радость и веселье. Король фантазийного острова Тюлипатан по имени Какатуа (а если уж совсем точно, по версии либреттистов Альфре Дюрю и Анри Шиво, – Какатуа XXII) издает даже специальный указ, запрещающий на острове грустить. А причиной тому – слишком мечтательно-грустный сын Алексис, который, как уведомляет программка, «в действительности дочь». Вместе с развертыванием буффонадных хитросплетений сюжета проясняется, что давно почившая жена короля, мечтавшего о сыне, записала свою третью дочь как сына, чтобы не расстраивать супруга. Но дело тем не ограничивается: в авторской фабуле присутствует еще и дочь, которая «в действительности сын» – это Гермоза, рожденная супругой королевского маршала Ромбойдаля Теодориной во время войны, и во имя сохранения сына от военных действий записавшая его как дочь. Эта гендерная путаница, ставшая основной комической пружиной действия, распутывается к финалу спектакля: ничего не подозревающие молодые люди, знакомые с детства, влюбляются друг в друга, и только через цепь комических недоразумений проясняют тайны своего рождения. А идентифицировав себя со своим истинным полом, с удовольствием соединяются в брачном союзе.

Сцены из спектакля

Справедливости ради заметим, что в интерпретации постановщиков авторский сюжет немного преобразился, поскольку король Какатуа, раздающий в новом спектакле всем апероль и вино, по версии Дюрю и Шиво, ведет страшную кровавую войну, а русский текст, усовершенствованный Мариной Скалкиной и Шурой Никитиным, не только устраняет архаизмы столетней давности, но и добавляет актуальных ремарок, например, про радость легкой жизни без QR-кодов.

Наивный на первый взгляд сюжет вызывает у современного зрителя свои коннотации и вполне способен его развлечь, как показала реакция зала. Очарования спектаклю добавляет стильное внешнее оформление центрального диска сцены и костюмов в тонах морского бриза, а также введение масочных персонажей в очках и голубых париках, одетых по моде 70-х прошлого столетия – «золотой молодежи», приблизившей сюжет к нашему современнику (художник-постановщик Вячеслав Протасов, художник по костюмам – Ника Вылегжанинова).

Надо отметить и слаженное воодушевленное музыкальное исполнение под руководством дирижера-постановщика Филиппа Селиванова, и особенно вдохновенную работу солистов Ольги Толкмит (Алексис), Виталия Фомина (Гермоза), Ксении Вязниковой (Теодорина), Сергея Абабкина (Какатуа), Михаила Серышева (Ромбойдаль), а также оригинальную хореографию Эдвальда Смирнова, украсившую спектакль.

Предлагая зрителю «вакцину», вырабатывающую «антитела от грусти, уныния и депрессии», по словам автора проекта и худрука театра Дмитрия Бертмана, постановщики так увлеклись, что даже сделали подводную съемку в павильоне театра, позволившую дирижеру и артистам театра вместе с инструментами прочувствовать парящее состояние, а вместе с ним легкость и свободу, с которой они теперь транслируют слушателю музыку Оффенбаха. Из этого получился оригинальный рекламный трейлер к спектаклю, который не может оставить зрителя без улыбок и хорошего настроения.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото — Ирина ШЫМЧАК

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