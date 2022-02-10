Зрительская премьера фильма Асгара Фархади «Герой» в кинотеатре «Художественный»

21 февраля 2022 года в 19:00 в Большом зале кинотеатра «Художественный» состоится премьерный показ фильма иранского режиссера Асгара Фархади «Герой». Картина завоевала Гран-при жюри на Каннском кинофестивале 2021 года.

Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. В прокат ленту выпускает 3 марта 2022 года компания Про:взгляд.

Мировая премьера картины состоялась в июле 2021 года на 74-м Каннском кинофестивале. Это была четвертая по счету номинация Асгара Фархади на «Золотую пальмовую ветвь». По итогам конкурса лента была удостоена Гран-при, а также получила приз Франсуа Шале — награду, которую присуждают фильмам, лучше других показывающим реалии современного мира.

Асгар Фархади — единственный иранский режиссер-лауреат премии «Оскар» и единственный из ныне живущих режиссеров, который два раза получал награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Фильмы Фархади дважды участвовали в конкурсе Берлинского кинофестиваля, а «Развод Надера и Симин» выиграл «Золотого медведя» в 2011 году.

Осужденный за долги Рахим получает возможность на несколько дней выйти из тюрьмы, чтобы навестить близких. В это время его возлюбленная случайно находит сумку с золотыми монетами. Но вместо того, чтобы оплатить свой долг, Рахим решает вернуть сумку законному владельцу. Для прессы он герой, но в соцсетях сомневаются в искренности его поступка. Новый фильм Асгара Фархади — это квинтэссенция стиля современного иранского классика с его гуманистическим подходом к героям и глубоким исследованием этических противоречий иранского общества.

«Фильм с ироническим названием “Герой” — правильная, как по нотам разыгранная драма, поднимающая, как бы сказали в ХХ веке, сложные морально-этические проблемы нашего времени. Очередной успех фестивально-оскаровского фаворита Асгара Фархади (по слухам, именно он больше всего понравился каннскому жюри) — доказательство того, что жанр нравоучительной притчи с нами еще надолго», – говорит программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.

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