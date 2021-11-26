Арт-резиденция «Молодые – молодым» начнет работу на площадке Белгородской филармонии

Филармония станет площадкой и основным партнером проекта, нацеленного на выявление и поддержку юных талантов Белгородчины!

В самое ближайшее время в Белгородской филармонии начнет свою работу «Арт-резиденция «Молодые – молодым». На новый региональный проект АНО «Комитет развития спортивных и творческих индустрий» (АНО «КР СИТИ») получил поддержку Президентского Фонда культурных инициатив. Проект будет реализован в креативных пространствах Белгородской государственной филармонии (Органный зал, джаз-подвал и гараж). А к участию в нем будут привлечены музыканты самой крупной культурной организации региона!

«Арт-резиденция «Молодые – молодым» – новый региональный проект, который станет важным этапом поддержки творческих способностей подрастающего поколения в области композиторского творчества. Главная цель проекта – создание творческой среды для талантливой молодежи, обучающейся музыке и имеющей желание и способности для развития композиторских навыков. Делиться опытом, вдохновлять и управлять творческим процессом в Арт-резиденции будут молодые креативные лидеры – композиторы и музыканты Белгородской области: руководитель проекта, лауреат международных конкурсов, солист Белгородской филармонии, Стипендиат Правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства Тимур Халиуллин, стипендиаты Правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства виолончелист Глеб Мацевитый и скрипач Илья Мищенков. Резиденты получат возможность познакомиться с особенностями написания музыкальных произведений для органа, фортепиано, карильона, клавесина, электроскрипки, скрипки, виолончели, которыми профессионально владеют руководитель и молодые лидеры проекта.

Специалисты Высшей школы управления БелГУ займутся формированием лидерских качеств участников Арт-резиденции.

Запланированные этапы реализации проекта: выявление талантливой молодежи на основании открытого регионального конкурса; серия очных мастер-классов по нотографике, композиции и импровизации; онлайн-консультации советского и российского музыканта, мультиинструменталиста, композитора, заместителя председателя Союза композиторов России, Президента Союза композиторов Евразии Андрея Батурина; серия концертов для публичной презентации результатов обучения в Органном зале Белгородской государственной филармонии и на открытой городской площадке в рамках популярного музыкального проекта «Везелка — live».

Положение о конкурсе будет разослано в образовательные учреждения культуры региона, опубликовано на сайтах и социальных сетях АНО «КР СИТИ» и Белгородской государственной филармонии. На основании результатов конкурса будут отобраны резиденты (участники) Арт-резиденции «Молодые — молодым».

Конкурс проводится онлайн (заочно) до 30 декабря 2021 года.

Фото – сайт www.classicalmusicnews.ru

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