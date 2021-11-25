Группа «Не говори маме» и ANSE представили новый хит «Девочка стала взрослой»

«Каждая девушка найдёт нужные слова поддержки в этой песне»: Группа «Не говори маме» и ANSE представили свою совместную работу под названием «Девочка стала взрослой».

История получилась настолько откровенной, что нашла отклик в сердцах аудитории мгновенно. Релиз трека также поддержали участницы 5 и 6 сезона реалити-шоу «Пацанки», трансляция которого ведётся на телеканале «Пятница». Участницы реалити одни из первых смогли оценить премьеру на совместном мероприятии, где впервые трек «Девочка стала взрослой» был исполнен группой «Не говори маме» со сцены и произвёл на слушателей неизгладимые впечатления. Лирическая композиция тонко описывает внутреннее состояние, мир эмоций и переживаний.

«Каждая девушка, которая чувствует себя одиноко, брошено и потерянно найдёт нужные слова поддержки в этой песне. В то же время этот трек про внутреннюю силу девушек, про стержень, который не даёт сломаться перед различными обстоятельствами жизни. Хочется, чтобы эта песня помогла всем «взрослым девочкам» освободиться от обид и груза печальных историй», – так говорят о своей новой работе участники группы.

Послушать и прочувствовать пронзительную балладу этой осени можно уже сейчас. Сингл доступен на всех цифровых площадках.

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