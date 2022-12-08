Ната Волкова перевоплотилась в образ русалки в своем новом клипе «Искусство»

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Певица и автор собственных песен, излучающая чистую и искреннюю энергию в своём творчестве - всем этим можно охарактеризовать Нату Волкову. Она создает свою музыку не ради формата и топ-чартов, а с большой прекрасной целью - сделать мир чуточку добрее, очистить его от грязи и зависти.

Клип «Искусство» - это история о сказочной русалке, которая спасает случайно упавшего с яхты парня, пропажу которого не заметил никто из присутствующих. После этого, героиня Наты решает выйти в мир людей, чтобы помочь тем, кто в ней нуждается: подарить улыбки на лице простым рабочим, привлечь внимание прохожих к бродячей собаке, примерить дерущихся подростков и восстановить мир в семье. 

– Идея клипа «Искусство» - это творить и нести добро в мир. Здесь русалочка - это олицетворение светлой магии, которая делает добрые вещи. Она желает видеть прекрасный мир без зла и старается его чуть подправить своими чарами, – рассказывает о своем новом творческом произведении Ната Волкова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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