Ната Волкова перевоплотилась в образ русалки в своем новом клипе «Искусство»

Певица и автор собственных песен, излучающая чистую и искреннюю энергию в своём творчестве - всем этим можно охарактеризовать Нату Волкову. Она создает свою музыку не ради формата и топ-чартов, а с большой прекрасной целью - сделать мир чуточку добрее, очистить его от грязи и зависти.

Клип «Искусство» - это история о сказочной русалке, которая спасает случайно упавшего с яхты парня, пропажу которого не заметил никто из присутствующих. После этого, героиня Наты решает выйти в мир людей, чтобы помочь тем, кто в ней нуждается: подарить улыбки на лице простым рабочим, привлечь внимание прохожих к бродячей собаке, примерить дерущихся подростков и восстановить мир в семье.

– Идея клипа «Искусство» - это творить и нести добро в мир. Здесь русалочка - это олицетворение светлой магии, которая делает добрые вещи. Она желает видеть прекрасный мир без зла и старается его чуть подправить своими чарами, – рассказывает о своем новом творческом произведении Ната Волкова.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.