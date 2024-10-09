Artists и УПРАВИС наладят профессиональную коммуникацию художников

Всероссийская платформа Artists (Художники.РФ) и Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) договорились о сотрудничестве. Среди основных задач совместной работы — устранение существующих барьеров и повышение эффективности взаимодействия участников сферы изобразительного искусства в цифровой среде, расширение профессиональной коммуникации в данной области.

Успешное развитие российского рынка изобразительного искусства сегодня во многом зависит от скорости его цифровой трансформации. «Цифра» создает множество новых кросс-индустриальных возможностей для творцов, появляются новые инструменты для монетизации их творчества. Раньше рынки цифрового и аналогового искусства развивались параллельно и коммерциализировались преимущественно в отрыве друг от друга, сейчас ситуация иная — они неразрывно связаны и оказывают все большее взаимовлияние.

При этом растет запрос на повышение открытости и прозрачности отечественной сферы изобразительного искусства. «Несмотря на усилия отдельных игроков рынка изобразительного искусства и поддержку со стороны государства, в России до сегодняшнего момента не было сформировано единого системного подхода к дальнейшему развитию сферы и не существовало никакого экосистемного цифрового решения, что существенно тормозило рынок. Уход некоторых зарубежных специализированных платформ и, как следствие, ограничение возможностей творцов для монетизации своего творчества продемонстрировали острую необходимость в создании полностью российской цифровой инфраструктуры для сферы изобразительного искусства», — отмечает руководитель проекта Artists Валерия Брусникина.

Именно таким универсальным отечественным решением и стал проект Artists. По словам Валерии Брусникиной, благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив удалось предложить российской сфере изобразительного искусства по-настоящему уникальное экосистемное решение: «Специализированная цифровая платформа Artists —это принципиально новый подход. Фактически это центр сборки рынка изобразительного искусства, который объединит всех без исключения игроков, даст им простые, понятные и, самое главное, легальные инструменты для защиты, популяризации, монетизации их творческих продуктов, выстраивания кросс-индустриальных коммуникаций, доступ к базе знаний и многие другие возможности для развития».

Директор УПРАВИС Эрик Вальдес-Мартинес уверен, что подобная инициатива имеет колоссальное значение для обеспечения независимости, стабильности и устойчивости российской сферы изобразительного искусства. Огромная роль при этом отводится оцифровке рыночных механизмов, «бесшовному» взаимодействию, максимизации прозрачности и легализации сферы. «Проект Artists создавался с оглядкой на существующие сервисы управления интеллектуальными правами, такие как n’RIS и IPEX. Платформа, как ожидается, станет органической частью этой экосистемы. Интеграция с РЦИС.РФ должна способствовать разрешению проблемы, связанной с оборотом произведений изобразительного искусства и непрозрачностью арт-рынка. Как представляется, создаваемые цифровые инструменты помогут качественно повысить уровень взаимоотношений заинтересованных участников сферы изобразительных искусств», — отметил он.

В соответствии с подписанным соглашением УПРАВИС окажет содействие в пополнении базы сведений о произведениях изобразительного искусства и их авторах. Также в рамках партнерства УПРАВИС и Artists займутся совместной консультационно-просветительской деятельностью в сфере интеллектуальной собственности. В частности, запланирован ряд образовательных мероприятий для повышения информированности и юридической грамотности участников сферы изобразительного искусства, выпуск учебно-методических и научно-образовательных материалов.

В свою очередь идейный вдохновитель проекта — художница Вероника Пономарева-Коржевская, подчеркнула, что принципиально важно продолжать вовлекать в орбиту платформы лиц, которые способствуют развитию сферы изобразительного искусства в современной России, тем самым консолидируя и значительно укрепляя рынок. «В экспертный совет платформы входят лидеры индустрии: от основателя “Винзавода” Софьи Троценко до совладельца “Триумфа” Дмитрия Ханкина, от руководителя Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислава Володина до заместителя министра культуры Сергея Першина. Создание единого справочника авторов изобразительного искусства и арт-институций, каталогизация работ художников и их правообладателей — важнейший шаг к развитию изобразительного искусства и прозрачности рынка, уже состоявшемуся в смежных индустриях, например в музыке или издательском деле», — отметила она.

В экспертный совет Artists также входят основатель сообщества иллюстраторов Illustrators.ru Валерий Гольников; создатель проекта «АРТпатруль» Юрий Омельченко; директор лаборатории будущего — советник генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Иван Карпушкин; заслуженный художник РФ, заместитель председателя правления Московского союза художников Алексей Петров; меценат, филантроп, визионер, куратор Юлия Рублева; директор Объединенных выставочных залов Москвы (ОВЗМ) Инна Березкина; директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства Эрик Вальдес-Мартинес; владелец и руководитель продюсерского фотоцентра «ПроЛаб» Николай Канавин; руководитель проекта Центра развития креативной экономики АСИ Дмитрий Маркин; руководитель школы, доцент факультета креативных индустрий Школы дизайна, член ученого совета НИУ ВШЭ Арсений Мещеряков; главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов; сооснователь биеннале «Артмоссфера» Сабина Чагина; российский художник, президент Творческого союза художников России, действительный член Российской академии художеств, заслуженный художник РФ Константин Худяков; художница, куратор ОВЗМ Елена Ковылина и другие.