Всероссийская платформа Artists и Федерация креативных индустрий вместе создадут цифрового двойника отрасли искусства

Партнерство позволит объединить творческое сообщество и создать удобную цифровую инфраструктуру для рынка изобразительного искусства.

Федерация креативных индустрий (ФКИ) и Всероссийская платформа Artists (Художники.РФ) заключили соглашение о сотрудничестве. Вместе они планируют развивать специализированную платформу Artists, основная задача которой – расширить возможности профессиональной коммуникации для художников, фотографов, скульпторов, дизайнеров и арт-институций.

О значимости проекта говорит тот факт, что поддержку ему оказывает Президентский фонд культурных инициатив. Artists представляет собой уникальное решение, аналогов которому как на российском, так и на международном рынке не существует. Внедрение платформы станет важным этапом развития и объединения отечественного рынка изобразительного искусства: это и каталог, и поисковая система, и одновременно социальная сеть для игроков рынка искусства. Платформа Artists легко позволяет найти художника по имени, региону и творческому продукту, который он создает, оценить портфолио художника, поделиться событиями в мире искусства, а также реализовать образовательные практики мира креативных индустрий среди широкой зрительской аудитории.

Artists должна стать цифровым двойником отрасли, отметила основатель проекта художник Вероника Пономарева-Коржевская: «Наша задача состоит в том, чтобы создать насыщенную коммуникативную среду, которая объединит художников разных регионов и направлений и арт-институции России на единой площадке. Для нас ценен каждый автор, работающий в сфере изобразительного искусства, и наша задача — дать для этого автора удобные инструменты для коммуникации с обществом и государством, сделать его творчество видимым для широкой аудитории. Настало время создавать условия развития для изобразительного искусства и поддержать художников как носителей той энергии, которая гармонизирует общество и визуализирует будущее. Художники — творческий капитал России!»

ФКИ окажет информационную поддержку платформе. Планируются совместные круглые столы, конференции, семинары, в том числе в онлайн-формате. Как отметил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов, самоорганизация профессиональных сообществ — ключевое условие развития креативных индустрий. «С первого дня ФКИ работает в связке с профессиональными сообществами по всей стране, благодаря этому мы хорошо ориентируемся в текущем контексте развития креативных индустрий в целом и по отдельным регионам. Наши исследования, такие как 100 креативных лидеров (100mcr.com) и WONDERUSSIA.com, позволяют опубличивать некоторые наши наработки. Наш опыт развития цифровых сервисов и работы с деятелями КИ мы готовы отчуждать специалистам Artists, чтобы его использовали для развития среды современного изобразительного искусства», — заключил он.

Эксперт добавил, что ФКИ готова привлекать к сотрудничеству с платформой профильных специалистов смежных индустрий, которые помогут вырабатывать подходы к систематизации искусства в цифровой среде. «Мы рассчитываем, что Artists станет цифровым полигоном для тестирования гипотез и поиска лучших решений для работы с сообществами», — подчеркнул Игорь М. Намаконов.

Разработчики учитывали опыт блокчейн-инфраструктуры РЦИС.РФ и сервисов на ее основе. «Artists – это часть экосистемы РЦИС, а потому платформа сможет предоставить пользователям эффективные инструменты защиты и монетизации интеллектуальных прав. Мы планируем интегрировать новую платформу с платформой для покупки и продажи прав на любые виды контента IPEХ. Распределенный реестр предоставит возможность строительства надежной и удобной базы данных о российском искусстве и правах на него», — отметила руководитель проекта Artists Валерия Брусникина.

В экспертный совет Artists вошли основатель Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов, совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин, основатель сообщества иллюстраторов Illustrators.ru Валерий Гольников, создатель проекта «АРТпатруль» Юрий Омельченко и другие представители индустрий искусства и дизайна.

Фото – пресс-служба Artists