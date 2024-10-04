РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Мир кино

«Мы понимаем друг друга с полуслова»: актриса Екатерина Волкова рассказала о команде сериала «СуперИвановы»

366INFO.RU

Всероссийская платформа Artists и Федерация креативных индустрий вместе создадут цифрового двойника отрасли искусства

Мир кино

Что делать мужу, если жена пишет ему, что она у подруги, а с этой подругой сейчас он сам

Мир кино

В сети появился первый тизер этно-фэнтези «Молот ведьм»

Мир кино

Комедийная драма «КАНИКУЛЫ» – гран-при кинофестиваля «Маяк» 2023 года

Мир музыки

Премьера видео Гимна дружбы России и Китая ко дню 75-летия установления дипломатических отношений России и Китая

Мир книг

Древнее зло возвращается: о чем новый роман Виктора Пелевина?

LIFESTYLE

Светская премьера «Подростков в космосе» в Московском планетарии

Домой366INFO.RUВсероссийская платформа Artists и Федерация креативных индустрий вместе создадут цифрового двойника отрасли...

Всероссийская платформа Artists и Федерация креативных индустрий вместе создадут цифрового двойника отрасли искусства

editor
By editor
18
Валерия-Брусникина

Партнерство позволит объединить творческое сообщество и создать удобную цифровую инфраструктуру для рынка изобразительного искусства.

Федерация креативных индустрий (ФКИ) и Всероссийская платформа Artists (Художники.РФ) заключили соглашение о сотрудничестве. Вместе они планируют развивать специализированную платформу Artists, основная задача которой – расширить возможности профессиональной коммуникации для художников, фотографов, скульпторов, дизайнеров и арт-институций.

О значимости проекта говорит тот факт, что поддержку ему оказывает Президентский фонд культурных инициатив. Artists представляет собой уникальное решение, аналогов которому как на российском, так и на международном рынке не существует. Внедрение платформы станет важным этапом развития и объединения отечественного рынка изобразительного искусства: это и каталог, и поисковая система, и одновременно социальная сеть для игроков рынка искусства. Платформа Artists легко позволяет найти художника по имени, региону и творческому продукту, который он создает, оценить портфолио художника, поделиться событиями в мире искусства, а также реализовать образовательные практики мира креативных индустрий среди широкой зрительской аудитории.

Вероника Пономарева-Коржевская

Artists должна стать цифровым двойником отрасли, отметила основатель проекта художник Вероника Пономарева-Коржевская: «Наша задача состоит в том, чтобы создать насыщенную коммуникативную среду, которая объединит художников разных регионов и направлений и арт-институции России на единой площадке. Для нас ценен каждый автор, работающий в сфере изобразительного искусства, и наша задача — дать для этого автора удобные инструменты для коммуникации с обществом и государством, сделать его творчество видимым для широкой аудитории. Настало время создавать условия развития для изобразительного искусства и поддержать художников как носителей той энергии, которая гармонизирует общество и визуализирует будущее. Художники — творческий капитал России!»

Игорь-М.-Намаконов

ФКИ окажет информационную поддержку платформе. Планируются совместные круглые столы, конференции, семинары, в том числе в онлайн-формате. Как отметил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов, самоорганизация профессиональных сообществ — ключевое условие развития креативных индустрий. «С первого дня ФКИ работает в связке с профессиональными сообществами по всей стране, благодаря этому мы хорошо ориентируемся в текущем контексте развития креативных индустрий в целом и по отдельным регионам. Наши исследования, такие как 100 креативных лидеров (100mcr.com) и WONDERUSSIA.com, позволяют опубличивать некоторые наши наработки. Наш опыт развития цифровых сервисов и работы с деятелями КИ мы готовы отчуждать специалистам Artists, чтобы его использовали для развития среды современного изобразительного искусства», — заключил он.

Эксперт добавил, что ФКИ готова привлекать к сотрудничеству с платформой профильных специалистов смежных индустрий, которые помогут вырабатывать подходы к систематизации искусства в цифровой среде. «Мы рассчитываем, что Artists станет цифровым полигоном для тестирования гипотез и поиска лучших решений для работы с сообществами», — подчеркнул Игорь М. Намаконов.

Разработчики учитывали опыт блокчейн-инфраструктуры РЦИС.РФ и сервисов на ее основе. «Artists – это часть экосистемы РЦИС, а потому платформа сможет предоставить пользователям эффективные инструменты защиты и монетизации интеллектуальных прав. Мы планируем интегрировать новую платформу с платформой для покупки и продажи прав на любые виды контента IPEХ. Распределенный реестр предоставит возможность строительства надежной и удобной базы данных о российском искусстве и правах на него», — отметила руководитель проекта Artists Валерия Брусникина.

В экспертный совет Artists вошли основатель Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов, совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин, основатель сообщества иллюстраторов Illustrators.ru Валерий Гольников, создатель проекта «АРТпатруль» Юрий Омельченко и другие представители индустрий искусства и дизайна.

Фото – пресс-служба Artists

Предыдущая статья
Что делать мужу, если жена пишет ему, что она у подруги, а с этой подругой сейчас он сам
Следующая статья
«Мы понимаем друг друга с полуслова»: актриса Екатерина Волкова рассказала о команде сериала «СуперИвановы»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru