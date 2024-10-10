Алюминиевая Ассоциация представила молодым архитекторам и дизайнерам преимущества алюминия

Свойства алюминия, широкая вариативность цветовых решений и форм позволяют архитекторам и дизайнерам воплощать наиболее смелые и яркие проекты в реальность. Такое мнение прозвучало в ходе сессии «Строительство 2.0: Инновационные решения с использованием алюминия в архитектуре» Международного конгресса молодых архитекторов и дизайнеров. Мероприятие состоялось на площадке Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (МГСУ). Партнерами мероприятия выступили Государственная дума, Минстрой России, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Алюминиевая Ассоциация, Агентство креативных индустрий, Союз архитекторов России, Политехнический музей и др. Спикерами сессии стали ведущие архитекторы из архитектурного бюро «Мезонпроект», МЕТРОГИПРОТРАНС, а также эксперты отрасли из Алюминиевой Ассоциации и АСТЭК-МТ.

Преимущества и экологические свойства позволили алюминию стать ведущим конструкционным материалом, отвечающим всем требованиям циркулярной экономики. Современные сплавы позволяют существенно ускорить темпы строительства, продлить срок службы готовых объектов, а также компенсировать часть первоначальных затрат при демонтаже объекта по истечению срока службы. «Свойства алюминия особенно востребованы в строительной отрасли – на нее приходится около 25% от всего потребления металла в России», – отметила Ольга Огородникова, руководитель сектора «Строительство» Алюминиевой Ассоциации. В своем выступлении Ольга Огородникова отметила актуальные тренды в строительстве, среди которых упор на высотное строительство. Легкость алюминия позволяет существенно упростить монтаж фасадных конструкций и продлить срок их эксплуатации. Делается современными архитекторами акцент и на повышение светопропускаемости за счет монтажа объемных светопрозрачных конструкций и входных групп. Причем данный тренд можно отнести как к городскому строительству, так и загородному. Современные СПК позволяют решить сразу несколько задач: теплоэффективность, эстетика (минимальная толщина рамы), индивидуальность (благодаря разным способам декорирования и цветовым решениям). Российские компании обладают компетенциями по выпуску широкой номенклатуры для строительства жилых и коммерческих зданий, включая вентилируемые фасады, «теплые» оконные системы, фальцевую кровлю, сетчатые структурные оболочки, элементы облицовки интерьера и экстерьера, системы солнцезащиты и др. Фактически современное строительство может полностью состоять из алюминиевых решений отечественного производства.

Руководитель проектов Алюминиевой Ассоциации Александр Волокитин отметил широкое распространение алюминиевых решений, в том числе на примере благоустройства городской, транспортной и парковой инфраструктуры. Так, благодаря технологичности и легкости металла были спроектированы уникальные объекты, ставшие визитной карточкой столицы – алюминиевый купол в Зарядье, фальцевая кровля Дворца художественной гимнастики в Лужниках, пешеходный переход между старой и новой территорией Московского зоопарка. Комфорт и безопасность жителей городов обеспечивают современные остановочные павильоны, велопарковки, шумозащитные экраны, парковая мебель, светильники и опоры освещения.

Несмотря на пластичные свойства алюминия, его сплавы имеют высокую удельную прочность, а также усиливают хладостойкость при отрицательных температурах. Это позволило в 2017 году впервые в современной России возвести два пешеходных перехода из алюминиевых сплавов в Нижегородской области. Развитие материала и компетенций привело к технологическому прорыву в 2023 году, когда было открыто движение по первому автодорожному мосту из алюминиевых сплавов в той же Нижегородской области. Данный мост стал первым подобным проектом в России.

Руководитель направления по работе с проектными организациями московского проектно-архитектурного департамента KRAUSS ГК «АСТЭК-МТ» Алексей Трушин рассказал студентам о технологическом процессе строительства – от разработки алюминиевого профиля по чертежу заказчика до ввода в эксплуатацию готового объекта. Основной будущего продукта является матрица, которая методом экструзии и создает необходимый для архитектора профиль. Дальнейший этап – анодирование профиля в зависимости от конкретной задачи. Сегодня компетенции «АСТЭК-МТ» позволяют предложить архитекторам и дизайнерам цветовую палитру практически любого оттенка по шкале RAL. Кроме того, за счет анодирования алюминиевый профиль будет обладать повышенными прочностными характеристиками и защитой от коррозии, воздействия световых лучей. Алексей Трушин также на практике продемонстрировал работы конструкторского бюро «АСТЭК-МТ» на примере реализованных объектов, среди которых: школа City Bay-4, ЖК Mypriority Paveletskaya, ЖК SHAGAL в Москве и др.

С точки зрения архитектора, алюминий является одним из самых перспективных материалов для работы. Такое мнение выразил канд. арх., руководитель группы архитекторов АБ «Мезонпроект» Павел Семикин. Он отметил, что формы, которые можно придать алюминиевым решениям, позволяют гармонично вписывать металл в самые разные архитектурные стили. Например, клубный дом «Резиденция на Всеволожском» разработан по авторскому проекту в стиле Арт-Деко, а его элегантность подчеркивают декоративные детали с изящным орнаментом. Это позволило вписать современный дом в историческую застройку района и сохранить его архитектурную целостность.

Клубный дом «Резиденция на Всеволожском» гармонично вписан в исторически сложившуюся застройку и не нарушает ее архитектурную целостность. Фасад и интерьеры дома разработаны по авторскому проекту и выполнены в стиле Арт-Деко. Особую элегантность внешнему облику придают роскошные декоративные детали, где основной лейтмотив — изящный орнамент, запечатленный в камне.

Большая кольцевая линия (БКЛ) Московского метрополитена стала самой протяженной кольцевой линией в мире. Ее протяженность составила 70 км против 57 км у Пекина. Применение инновационных материалов позволило установить рекордные сроки строительства и запуска новых станций, а сами станции фактически стали отражением достояния алюминиевой отрасли. Главный архитектор АО «Метрогипротранс», член Союза архитекторов России Леонид Борзенков рассказал, что фасады и интерьеры метро – это сотовые панели, декоративные элементы, а также полотна масштабных художественных работ. Применение алюминия позволило создать уникальные и неповторимые стили каждой станции, заложить в них культурную и визуальную айдентику конкретного района города.

Современные требования задают высокие темпы строительства. На облицовку станции камнем уйдет не менее года, тогда как алюминиевые панели выходят с полной заводской готовностью. Их остается только своевременно доставить, установить на подготовленную систему, снять защитную пленку – интерьер станции готов. Антивандальные свойства, отсутствие коррозии, а также легкость замены вышедших из строя панелей стали незаменимыми свойствами в строительстве новых станций. Как итог, отечественные алюминиевые решения применяются сегодня на более 30 новых станциях Московского метро.

«Мы видим, что алюминиевые решения сегодня применяются при реализации самых значимых проектов – реновации жилого фонда, обновлении объектов здравоохранения, рекордных темпах строительства новых станций метрополитена. Алюминиевая отрасль обладает высоким потенциалом в реализации проектов туризма, в частности быстровозводимых отелей и объектов туристической инфраструктуры. Развитие в данном направлении станет не только стимулом для отрасли, но и внесет дополнительный вклад в развитие экономики регионов. Алюминиевая Ассоциация готова активно сотрудничать с профильными образовательными учреждениями и популяризировать среди молодых дизайнеров, архитекторов, строителей и других будущих специалистов полезные свойства алюминия, его преимущества и неограниченные возможности», – отмечает Ирина Казовская, председатель Алюминиевой Ассоциации.