«Литфонд» продал первое издание Гоголя «Вечера на хуторе …» за 11 миллионов рублей

Также за миллионы рублей и около с молотка ушли редкие издания Достоевского, Маяковского, рукописи Цветаевой, Булгакова, Высоцкого и других знаковых авторов.

7 сентября Аукционный дом «Литфонд» провел очередные торги, в топе лотов оказались первые прижизненные издания и рукописи культовых писателей.

Редкий Гоголь покинул торги за 11 000 000 рублей

Топ продаж возглавило первое прижизненное издание Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком» (Санкт-Петербург, Тип. Департамента народного просвещения; в Тип. А. Плюшара, 1831-1832 гг.).

Известно, что первая часть повестей была опубликована в сентябре 1831 года, а вторая увидела свет годом позже, в марте 1832 года. Обе части вышли напечатанными в 12-ю долю листа. А вот в 1836 году «Вечера на хуторе» были напечатаны новым изданием в 8-ю долю листа.

Примечательно, что на второе издание гоголевских «Вечеров…» рецензией откликнулся Александр Пушкин, написав в первом томе «Современника» за 1836 год: «Читатели наши конечно помнят впечатление, произведенное над ними появлением „Вечеров на хуторе“... Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина!».

Оба издания «Вечеров» усердно читались и «зачитывались», постепенно исчезая из обращения, что сделало их библиографической редкостью. Первоначальная ставка за гоголевский раритет в «Литфонде» была заявлена 7 000 000 рублей, финальная цена выросла почти в два раза, составив 11 000 000 рублей.

Уникальные «Бедные люди» Достоевского – за 5 500 000 рублей

Аналогично почти вдвое выросла ставка на прошедших торгах за первое печатное произведение Федора Достоевского «Бедные люди. Роман» (Санкт-Петербург, Типография Эдуарда Праца, 1847 г.).

Следует заметить, что рукописей романа «Бедные люди» не сохранилось никаких, даже черновых. Существуют различные версии о времени возникновения замысла и работы Достоевского над произведением – к примеру, Белинский назвал «Бедных людей» «первой попыткой ... социального романа» в России.

А спустя более века, в 1996 году, современный коллекционер Николай Паншев сообщал о наличии в его библиотеке экземпляра этого редчайшего издания: «Эту единственную книгу Достоевского, вышедшую до каторги, я приобрел с большими трудностями. Около 20 лет я усиленно искал ее или хотя бы человека, ее имевшего. Собрал почти все книги Достоевского, некоторые из них ко мне попадали по нескольку раз, но издания „Бедных людей“ 1847 года я так и не встречал и думал, что никогда этой книги мне не найти. И вот, совсем недавно, из Петербурга в Москву приехал коллекционер разных книжных редкостей и, узнав, что в Москве есть человек, собирающий все о Достоевском, то есть я, предложил мне свой экземпляр „Бедных людей“ 1847 года, и еще в обложке и, кроме того, — в удивительной сохранности…».

Со стартовых 2 800 000 рублей ставка за дебютного Достоевского к финалу аукциона в «Литфонде» выросла до 5 500 000 рублей.

«Новоселье» ушло с молотка за 4 400 000 рублей

Тоже без малого в два раза увеличилась ставка к финалу торгов за еще одну большую редкость. Речь идет об альманахе «Новоселье», изданном Александром Смирдиным в двух частях (Санкт-Петербург, Типография Вдовы Плюшар с сыном, 1833-1834 гг.). Большую ценность представляет то, что в первой части сборника вышла первая публикация Александра Пушкина «Домик в Коломне», а во второй впервые напечатана его «Анджело».

Для ценителей большим бонусом стало и то, что издание попало на аукцион с сохранением издательских гравированных обложек.

Помимо пушкинского «Домика в Коломне» первая часть «Новоселья» также включила «Ничто, или альманачная статейка о ничем» Фаддея Булгарина, «Воспоминания» Николая Греча, стихи Евгения Баратынского, Василия Жуковского, басни Ивана Крылова, а также заметную статью барона Брамбеуса (псевдоним Осипа Сенковского) «Большой Выход у Сатаны», по поводу которой Николай Гоголь писал: «Читал ли ты смирдинское „Новоселье“? Книжица ужасная: человека можно уколотить. Для меня она замечательна тем, что здесь первый раз показались в печати такие гадости, что читать мерзко. Прочти Брамбеуса: сколько тут и подлости и вони и всего».

При начальной ставке 2 500 000 рублей альманах ушел с молотка за 4 400 000 рублей.

Письмо возлюбленному от Марины Цветаевой – за 2 200 000 рублей

Более чем в два миллиона рублей оценили участники торгов собственноручное письмо Марины Цветаевой к любви ее юности – студенту медицинского факультета Петру Юркевичу (август 1908 г.).

Это письмо было опубликовано в журнале «Новый мир» (№ 6, 1995) и в седьмом томе «Собрания сочинений М. Цветаевой» (Москва, 1995 г.): «… Мне очень трудно теперь стало Вам писать, какое-то неуверенное чувство... Я еще сказала Вам: «Если буду объясняться в любви — Вы не верьте. Весной я всякому готова!» —Да, Понтик, Вам Соня давала читать мое последнее письмо? В нем нет ни слова правды, это мы с Асей Соню мистифицируем. Только не выдавайте нас, прошу. А Вы поверили? <…> Ну, Петя, Вы не сердитесь, что пишу так неинтересно и мало. Я как останусь одна — так сейчас грусть...

Крепко жму Вам руку

МЦ

Когда будете в Москве?»

Адресату письма Петру Юркевичу (1889–1968 гг.) Цветаева посвятила ни одно стихотворение. В частности, стихи «Месяц высокий над городом лёг...», поводом которым послужил случай, когда кавалер «не допроводил» ее до дома., а также другие поэтические строки: «Если слышишь ты в сердце малиновый звон...» (1908 год) и «Прежнему Понтику» (1909 год), в которых «Понтик» — это домашнее прозвище Пети Юркевича.

Письмо Марины Цветаевой, попавшее на аукцион из собрания дочери Петра Юркевича, представляет коллекционную ценность музейного уровня. Финальная ставка за это любовное послание составила 2 200 000 рублей.

Гримуар Фауста продан за 3 600 000 рублей

Настоящим сокровищем для ценителей редчайших изданий стала возможность приобрести на прошедшем аукционе средневековую книгу Иоганна Георга Фауста «Гримуар: египетская нигромантия и магические печати для вызова семи духов Вельзевула» (Европа, 1520 г.) с портретами и гравированными кабалистическими схемами.

Уникальное издание, большинство экземпляров которого сгорели на кострах инквизиции, предстанет на торги в картонаже XVII века. Известно, что перепечатки гримуара Фауста, изданные в XVII и XVIII вв., хранятся в нескольких европейских библиотеках, но они выполнены с новых досок и сильно отличаются оформлением и исполнением от заявленного в «Литфонде».

Жизнь и творчество легендарного алхимика, астролога и мага Иоганна Фауста, жившего в первой половине XVI века в Германии, проковывает внимание литераторов и ученых со времён Реформации. Его биография впоследствии стала основой для произведений европейской литературы, наиболее известным из которых стала трагедия Гёте.

Многие историки считают, что Фауст родился около 1480 года, однако есть доводы в пользу 1466 года. Сохранились сведения, что в 1509 году он первым получил степень бакалавра теологии в Гейдельбергском университете, а также, что учился «практической магии» в Краковском университете. В 1532 году власти Нюрнберга запретили въезд в город «великому содомиту и некроманту доктору Фаусту» А после 1539 года сведения о нём отсутствуют.

Смерть Фауста обычно относят к 1540 или 1541 годам. Предположительно, он погиб при взрыве во время алхимического опыта в гостинице «Löwen» в Штауфен-им-Брайсгау. Тело оказалось сильно обезображено, что было истолковано как вмешательство дьявола, лично пришедшего забрать душу доктора.

Лидирующая ставка за гримуар немецкого чернокнижника выросла к финалу торгов почти втрое, поднявшись с 1 400 000 рублей до 3 600 000 рублей.

«Два голоса» Маяковского – почти за два миллиона рублей

Удивительно, что в семь с лишним раз выросла ставка в ходе торгов за легендарное издание Владимира Маяковского «Для голоса» (Берлин: Госиздат, Тип. Lutze & Vogt GMBH, 1923 г.) в издательской иллюстрированной обложке работы советского художника Эль Лисицкого, который был знаковой фигурой русского авангарда.

Выпуск этой книги воплощает собой настоящий образец книжного искусства в исполнении Лисицкого, как новатора-художника, архитектора и мастера фотографии. Цветные иллюстрации, монтаж и подбор шрифтов издания, а также общая конструкция книги (принцип регистра) в сочетании с цветной обложкой – все выполнено в стиле конструктивизма.

Примечательно, что сборник Маяковского в оформлении Лисицкого был издан в 1923 году в Берлине, где оба — и поэт, и художник — находились в то время.

Книга считается примером оригинальных конструктивистских и композиционных решений Лисицкого и идеально сочетается с ритмикой поэзии Владимира Маяковского. Ставка за экземпляр на старте торгов составляла 220 000 рублей и выросла к финалу до 1 700 000 рублей.

Рукопись Высоцкого выкупили за 1 200 000 рублей

Втрое увеличилась лидирующая цена за рукописного «Вратаря» Владимира Высоцкого (1971 г.), перевалив за миллион рублей с заявленных 400 000 рублей.

Текст написан шариковой синей ручкой на бумаге верже, имеются три подписи «Высоцк» и «Qui ce que» (с фр. яз. «Кто это»).

Любопытно, что между рукописью и опубликованным «Вратарем» есть разночтения. Например, в публикации используется следующее изложение:

«Обернулся, голос слышу из-за фотокамер:

Извини, но ты мне, Лёва, снимок запорол.

Что тебе — ну, лишний раз потрогать мяч руками,

Ну а я бы снял красивый гол».

А в рукописи - иначе:

«Обернулся, слышу голос из-за камер

Ты мне, парень, снимок запорол,

Что тебе — ну лишний раз потрогал мяч руками,

Ну а я бы снял красивый гол»

«Литфонд» уже выставлял рукописи Высоцкого, которые выкупались ценителям по ставкам, превосходящим миллион рублей (автобиография). Вот и рукописный «Вратарь» от культового барда ушел за 1 200 000 рублей.

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