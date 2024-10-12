Работы выпускников художественных вузов представили на выставке в парке «Зарядье»

В Паркинг галерее «Зарядья» открылась выставка дипломных работ выпускников московских творческих вузов 2024 года, отобранных кураторской командой вместе с представителями учебных заведений.

Более 200 молодых художников из 22 художественных и архитектурных вузов Москвы представили свои произведения в самых разных жанрах: живопись, скульптура, фотография, иллюстрация, архитектура, театр, мода, анимация и компьютерная графика. На выставке можно увидеть более 300 работ.

Выставка «ВЫПУСК’24» проходит уже третий год, и с каждым разом увеличивается число вузов-участников. Для молодых художников, чьи работы представлены в экспозиции, — это важная веха в профессиональной жизни, для абитуриентов — возможность выбрать для себя ориентиры для поступления, для всех гостей — шанс раньше других познакомиться с теми, кто скоро будет определять визуальный стиль нашей жизни. По словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры Алексея Фурсина, в этом году в выставке принимает участие рекордное количество ВУЗов: «Первый “ВЫПУСК” собрал студентов из 14 учебных заведений, а в этом году к проекту присоединились представители 22 учреждений. Мы знакомимся с новым поколением художников, работы которых завтра будут радовать не только посетителей московских галерей, но и, уверен, ведущих музеев и галерей мира. Многие из наших участников уже сейчас создают самобытные и достойные произведения, которые получают признание ценителей».

Директор Парка «Зарядье» Иван Демидов выразил благодарность руководителям ВУЗов, и напомнил, что слово «искусство» переводится как «опытность», а значит, нынешняя выставка — это выражение изобразительной опытности, в том числе и педагогов.

«Выставка “Выпуск”- это один из флагманских проектов “Зарядья”. Наша задача — показать очень разное молодое искусство, показать тех новых художников, которые, окончив вуз, выходят на большую сцену и совсем скоро появятся в галереях, музеях, будут оформлять спектакли и делать объекты для города. Мы показываем художников в очень широком, максимально широком смысле. На выставке есть живописцы, скульпторы, фэшн-дизайнеры, фотографы, гейм-дизайнеры, сценографы, иллюстраторы, художники кино», – комментирует куратор выставки Ирина Осипова.

Ректор МГАХИ им. Сурикова Анатолий Александрович Любавин отметил, что такая площадка даёт возможность молодым художникам показать себя, увидеть своё развитие и почувствовать здоровую конкуренцию.

Так, выпускница Суриковского института Анна Канфер в своей живописной серии, написанной в усадьбе Марфино, ищет художественный язык, который позволит связать прошлое с настоящим и будущим.

Ректор Академии Ильи Глазунова Иван Ильич Глазунов представил масштабные живописные полотна своих выпускниц Евгении Кульшенко «Сказка о царе Салтане» и Марии Гореловой «Жертва Данко»: «Это попытка диалога с Серебряным веком, работы выполнены в традициях модерна начала XX века».

Выпускник Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Давид Мелик-Агамирян представил костюм с использованием инновационных материалов, похожих на стекло. «Большинство людей старается скрыть своё внутреннее состояние за своим костюмом, а моя идея — подчеркнуть, что при общении с человеком его видно насквозь», — объяснил автор.

Cкульптор Регина Ле из РГХПУ им.Строганова создала работу под названием «Я.Не.Злюсь.». Клумба из фарфоровых цветов, часть из которых смята, символизирует последствия вербальной агрессии. Цель этой работы — заставить зрителя задуматься о взаимоотношениях с близкими.

Александра Мелешкова из Института современного искусства Иосифа Бакштейна представлена на выставке скульптурной композицией «Бессонница», сделанной из монтажной пены и папье-маше. Молодой художнице удалось изобразить непростое состояние героев скульптуры.

Ярослава Мурашко из ВГИКа — будущий художник кино и телевидения. Она создала проект по мотивам романа Орхана Памука «Чёрная книга».

Камила Башарова из МГИК сделала серию фотографий «Со-бытие», посвящённых её малой родине, поселку Вербовский. Бытовые зарисовки и портреты жителей демонстрируют «со-бытие» соседей, живущих в посёлке.

Марина Моторная из Школы-студии МХАТ разрабатывала технические решения для спектакля «Альцина» в постановке Цюрихского оперного театра. Целью проекта было объединить традиционные и современные методы в создании сценических декораций, исследуя, как новейшие технологии могут оптимизировать театральное производство, сохраняя его высокий художественный уровень.

Елена Сурова из Московской школы современного искусства (Universal University) создала объект «Венера». Сталь и капрон взаимодействуют, словно противоположности: одна защищает и ограничивает, другая подстраивается и стремится вырваться наружу. Сила не в сопротивлении, а в искусстве балансировать, создавая пространство для нового понимания, — считает автор.