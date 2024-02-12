Для выставки «Сталь» в Казани художники представили необычный творческий проект

Художник Людмила Романцева

Проект «Сталь» осмысляет происходящие сегодня исторические события через взаимодействие художника и объекта. Сталь в течение веков остается главным материалом войны. Добытая из недр родной земли – она результат труда многих тысяч людей. Эта сталь сегодня защищает наш мир, наше право жить по своим законам, наше право воспитывать детей в своих традициях. В итоге, сегодня люди на передовой с помощью стали защищают наше право быть собой. Партнером проекта стал Медиахолдинг «Вести Подмосковья»,

Стальная плита бронежилета - сегодняшний аналог щита. Щит всегда имел важнейшее практическое и символическое значение: щит в руке воина - символ стремления защитить самое важное: жизнь, Родину.

Щит, упертый в землю - символ несокрушимости воли и духа. На щите традиционно изображались важные символы: рода, страны и веры.

Именно этой многовековой традиции последовали художники, которые получили стальные плиты от стандартных армейских бронежилетов и создали из них произведения современного искусства. В рамках проекта художникам было передано 50 стальных плит. 50 – численность полностью укомплектованного взвода.

«Сталь» - это открытый проект и в нем может принять участие любой художник, независимо от заслуг и положения. От студента до академика, от начинающего до лауреата арт-премий.

В проекте участвуют художники из многих регионов России. Особенно мы рады участию мастеров из Республики Татарстан.

После Казани выставка будет показана в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Художник Алексей Беляев-Гинтовт

Художник Константин Худяков

Художник Александра Маковская

Художник Дмитрий Север

Художник Мария Щербакова

Автор и куратор проекта: Антон Беликов (философ, художник, участник СВО). Кураторы проекта в Казани: Лейла Фаизова и Вера Алина.

Фото: «Студия Ширь» и оргкомитет выставки

Публикуется по материалам сайта vmo24.ru