ARTMAISON представляет персональную выставку Нино Самадашвили «Метанойя»

Выставка «Метанойя» обращается к забытой философской теме – перемена сознания.

Как часто вы заглядываете за границы привычного, в попытках наполнить жизнь поиском истины и собственного места в этом мире? Задумывались ли вы почему одни вопросы вас волнуют больше, а другие совершенно не беспокоят? Зачастую наша душа в поисках лишь того, что уже в ней есть.

Найти – значит увидеть. Увидеть этот мир иначе, изменить к нему отношение и измениться самому.

Этимология слова «Метанойя» относит нас к древнегреческому определению – «перемена мысли» и «перемена сознания». В Христианском веровании «Метанойя» неразрывна с покаянием, без которого не бывает перемены сознания. Покаяние – это отречение от себя прошлого для своеобразного перерождения. Все это одновременно и испытание, и возможность обретения своей истинной сущности.

Для собственной метанойи Нино Самадашвили обращается к древним архетипам, используя философско-библейские сюжеты Серафимов и Душ. Благодаря чему создается метафора первородного начала в противовес бессознательным архетипам человечества, требующего от личности перемены ума для обретения себя настоящего.

Чтобы найти нужно отказаться.

Выставка «Метанойя» – это пропитанный символизмом призыв к осознанию первородного начала, и его неразрывной связи со всем сущим. Для этого осознания должна свершиться метанойя – поворотная точка и экзистенциальная трансформация изнутри, ведущая к изменению формы.

В центре выставки оказываются скульптурные работы автора, объединенные общей идеей поиска мощных первообразов, скрытых в глубинах бессознательного – как символ отношения мира духовного и земного, эфемерного и материального. Форма, в которую облечены серафимы – это мысль, заключенная в монументальности работ, балансирующей на грани вечного и бессмертного. При этом автор вносит в свои работы живописный элемент – яркие краски – тем самым превращая объёмную скульптуру в неземную, готовую вот-вот сорваться и взлететь.

Работы Нино Самадашвили отличаются особой энергетикой и атмосферой, в сочетании с тонким исполнением они рождают нечто, граничащее между настоящим телом и неземным созданием. Композиция имеет свою логику и ритм, создавая игру бронзы и полимера, статики и движения. Каждая работа – это диалог с душой, которая бросает тебя в пучину собственных мыслей, состояний, чувств и эмоций.

Так центральная работа Серафимы – не просто огненные существа с шестью крыльями в их канонической интерпретации, а абстракция нашего подсознания, древнего архетипа, ведущего нас по пути очищения сознания, и обращения к истинному пути. Сами образы Серафимов, стоящих на двух крыльях, или пытающихся закрыть лицо, чтобы не испепелить человека – это абстрактные образы нашего подсознания, которое пытается донести нам одну истину: иди по своему пути, именно он уникален. От того каждый Серафим имеет свой цвет – в зависимости от восприятия вашей души. Какими красками ваша душа красит этот мир.

Продолжают серию Серафимов – Души – это проводники между серафимами и людьми, помогающими ему в очищении сознания и перемены ума на пути к предназначению. Абстрактные скульптуры Душ были созданы в определенной форме и цветовой палитре, которые также имеют глубокое символическое значение и продолжение все философии выставки. Скульптуры душ в красном оттенке – это символ материального мира, подобны огню – символ одной из четырех стихий. Бирюзовые души – это вода, воплощающая собой глубокую мудрость, познания этого мира и всех его правил и законов. Фиолетовый цвет – стихия воздуха – это эфир, доктрина в физике, основанная на существовании эфира, как невидимой материальной среды, заполняющей пространство Вселенной. Золотой цвет – цвет земли, созданной божественной волей и его светом, как благодать получения искры, создание невероятного и прогрессивного.

Если мы обратим внимание на головы Серафимов, выполненные в бронзе, то невольно вспомним, Врубелевского Демона, страдающего и терзающегося от непонимания и жестокости этого мира. В своей работе Нино свершают истинную метанойю, в которой голова Серафима предстает в блаженной позе и блаженной улыбке, слегка с греческим профилем, который отсылает в философию древней Греции – принять неизбежное, изменить свое сознание и подчиниться своему пути.

Высшей точкой сублимации автора на тематику «Метанойи» становится именно тот образ крыльев, который являет нам глубокое подсознательное желание автора распахнуть собственные крылья, заглянуть за пределы реальности и взглянуть на себя и мир вокруг со стороны монументального и величественного. Крылья – это не только полет ввысь, это и распахнутые объятия, некая незащищенность и отрешенность от мира. Это именно то, что постигали Врубель и Рублев, когда пытались соприкоснуться с высшим я. Так и Нино пытается соприкоснуться со своим архетипом, заглядывая в глубокие слои подсознания.

Через работы, представленные на выставке подводят к мысли: мы никогда не сможем уйти от того, что нам нужно узнать и принять в себе.

Ведь чем чаще мы ведем диалог с собственным «Я», то приходим к пониманию, как много знаний о нас самих скрыто в нашем подсознании. И мы никогда не сможем уйти от того, что нам нужно узнать и принять в себе. «Метанойя», которая открывается для каждого на выставке подводит его собственной перемене ума - найти себя настоящего. Найти – значит увидеть. Увидеть в работах недостающий паззл бытия.

Выставка завершит работу 21 июля.

Автор и куратор Майа СОХУМЕЛИ

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