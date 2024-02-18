Персональная выставка «Москва, ул. Горького» Михаила Рогинского

Михаил Рогинский. Шоссе Энтузиастов №1 и №2. 1996. Холст, масло. Каждая часть 150х52 см

Галерея pop/off/art представляет персональную выставку «Москва, ул. Горького» Михаила Рогинского (1931, Москва – 2004, Париж), ключевого художника второй половины XX века, главного документалиста советского времени среди нонконформистов.

Выставка «Москва, ул. Горького» посвящена группе работ, в которых Рогинский обращается к облику Москвы и её обитателей. Это произведения позднего периода художника, конца 1990 – начала 2000-х годов. Часть картин была создана во время длительного пребывания автора в Москве, а также в Париже.

Погружаясь в воспоминания о жизни в любимом городе, он обобщает свой опыт и воспроизводит настроение, передавая характер столицы. Рогинского интересуют бытовые сюжеты: сцены на московских улицах, в метро и во дворах, очереди, типовые персонажи и их разговоры. В центральных работах выставки: «Плита» (1993), «Шоссе Энтузиастов» No1 и No2 (1996), «Улица Горького» (1996), художник выражает внешние черты советского и постсоветского общества, его бытовые атрибуты и поведенческие привычки, отражающие культурный код. Советская Москва Рогинского стала таким же фактом искусства, что и Париж импрессионистов или Нью-Йорк Эдварда Хоппера.

Название проекта – «Москва, ул. Горького», с одной стороны, отсылает к упомянутому произведению автора. С другой же, напоминая о предыдущем названии Тверской улицы, которая с 1932 по 1990 год называлась в честь Максима Горького, оно отражает две вехи нашей страны, встречающиеся в работах художника.

Михаил Рогинский. Улица Горького. 1996. Холст, масло. 57х210 см

Экспозиция включает в себя 12 произведений Михаила Рогинского разного формата, выполненных в живописной технике на холсте, бумаге и гофрокартоне. Работы отличаются характерным для позднего периода творчества автора пластическим мазком, живым и энергичным, отражающим импульс толпы, движения и ритма городской среды. Размеренный темп задан повторяющимися элементами композиции. Холодная цветовая гамма, в основе которой лежат серо-голубые оттенки, очень точно передает атмосферу и палитру межсезонья в столице. Некоторые произведения из проекта «Москва, ул. Горького» были включены в крупнейшие персональные выставки художника – «Прежде и теперь» (Государственный Русский музей, 2004) и «Пешеходная зона» (Государственная Третьяковская галерея, 2002), а сейчас снова показаны российскому зрителю, в том числе нового поколения. Часть работ также была предназначена для несостоявшейся персональной выставки «Москва – это прежде всего..» в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 2008 году.

В 2004-2006 годах галерея pop/off/art уже представляла наследие Михаила Рогинского, занимаясь не только созданием рынка этого мастера, но и содействуя его музейным проектам. Произведение Рогинского из галереи pop/off/art было приобретено в собрание Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). На долгое время работа с наследием автора была прекращена из-за конфликта наследных сторон. С 2023 года галерея представляет интересы стороны сына художника, Александра Рогинского, имеющего в собственности важнейшую часть актива автора, в которую входят работы разных периодов его творчества, начиная с 1970-х вплоть до начала 2000-х годов. В основном это живопись на разных материалах, а также небольшое количество графических работ. Галерея pop/off/art оказывает содействие в реставрации произведений Рогинского, многие из которых поступили в поврежденном состоянии в результате ненадлежащего хранения. В галерее также продолжается архивная работа по творчеству мастера, планируется активное изучение, показ и популяризация произведений Михаила Рогинского – одного из важнейших современных художников.

Михаил Рогинский. Плита. 1993. Гофрокартон, масло. 115х53,5 см

Михаил Рогинский (1931–2004) родился в Москве. В 1946-1950 окончил Московское городское художественное училище (класс М. Перуцкого). В 1950-1951 учился в Московском областном художественном училище «Памяти 1905 года» на специальности «художник театра», а с 1954 по 1960 работал театральным художником в Северодвинске, Лысьве, Пскове и Златоусте. Опыт работы с театральной сценой, о котором положительно отзывалась критика в начале 1960-х годов, пригодился Рогинскому при создании станковых произведений. В 1964 году прошла выставка в фойе кинотеатра «Диск» в Москве, на которой работы Михаила Рогинского были названы поэтом Генрихом Сапгиром «советским поп-артом».

Впоследствии это наименование закрепилось за произведениями Рогинского, притом что сам он отрицал принадлежность к поп-арту. Во всяком случае, некоторые его картины и живописные объекты середины 1960-х годов, в числе которых «Дверь» (1965, Государственная Третьяковская галерея), стали знаковыми для современного искусства в Советском Союзе. С 1963 по 1969 Рогинский преподавал в Московской городской художественной школе на Кропоткинской улице, с 1969 по 1976 – в Заочном Народном университете искусств им. Н.К. Крупской. Практически не выставляясь в те годы, как и другие художники андеграунда, он эмигрировал во Францию в 1978 году и вернулся в Москву лишь спустя 15 лет, в 1993 году.

Живя во Франции, Михаил Рогинский выставлялся в основном в местных галереях. Лишь в последние годы жизни он был вновь показан в России. Его крупнейшая выставка «Пешеходная зона» прошла в Государственной Третьяковской галерее (2002), а последняя прижизненная персональная выставка – «Прежде и теперь» – была показана в Русском музее (2004). Ее кураторами выступили Ирина Карасик и Сергей Попов, в том же году основавший галерею pop/off/art. Следующие музейные проекты проходили в ГЦСИ (Москва), Музее Zimmerli (Нью-Брансвик, Нью-Джерси, США), в Фонде Ca Foscari (Венеция, Италия). Работы Рогинского включены в коллекции крупнейших музеев, в том числе Третьяковской галереи, Русского музея, Центра Помпиду в Париже. Михаил Рогинский умер в 2004 году в Париже.