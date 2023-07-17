Иви показал первую сцену из дорожной комедии «Лада Голд»

Онлайн-кинотеатр Иви представил сцену из приключенческого драмеди «Лада Голд». Производством сериала занималась Продюсерская компания «Среда». Главные роли исполнили Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Стася Милославская, Марина Зудина, Анна Богомолова, Кирилл Полухин, Игорь Черневич, Владимир Свирский и другие.

«Ладу Голд» точно оценят любители драйвового экшена с перестрелками, погонями, классным юмором и романтикой. В программе ностальгия по временам пацанских законов, отличная музыка, сильный каст и оригинальный сюжет от сценариста сериального хита «И снова здравствуйте!».

Внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова — увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их — протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за ошибки дедов и, возможно, найти любовь.

Никита Власов выступил режиссером и автором сценария проекта, соавтором стал Егор Чичканов, продюсерами — Александр Цекало, Иван Самохвалов, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов.

Премьера сериала на платформе Иви состоится осенью 2023 года.

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