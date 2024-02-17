Выставка «Alter Ego. Графика +» Александра Артамонова в МВК РАХ

А.М. Артамонов. Медный натюрморт. 2023. Бумага, поталь, линогравюра. 64х52,5. Собственность автора

Российская академия художеств представляет выставочный проект известного казанского графика, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, почётного члена РАХ Александра Михайловича Артамонова. Экспозиция «Alter Ego. Графика +» демонстрирует более 100 листов, созданных за последние 12 лет, часть из которых экспонируется впервые. Это произведения, раскрывающие яркую индивидуальность автора, сочетающие классические и новейшие методы работы в различных техниках печатной графики, которые отражают мастерское владение, как штриховым офортом, так и его разновидностями – акватинта, мягкий лак, прямое травление. Техническая изощренность графики, связанная с глубоким философским отношением к предмету, побуждает к размышлениям о судьбах и маленького человека, и стран, и цивилизаций, о вечных духовных ценностях.

Александр Артамонов – художник аналитического склада, который не просто изображает окружающий мир или выражает свои эмоции, но и исследует основы бытия, обращаясь к поискам внутренних взаимосвязей предметов и событий, погружаясь в глубины человеческой – личной и исторической, – памяти. Он вырос и сформировался как график в Казани. Родной город стал для художника одним из важнейших источников вдохновения. В серии офортов «Казанские аптеки» (2014) автор изображает архитектурные и культурные объекты, ставшие своеобразными воплощениями истории города. Принцип обратной перспективы изменяет нашу точку зрения, позволяя «войти» в пространство, насыщенное и вполне конкретными, и метафизическими образами, рождающими ощущение тайны. Особое место в его творчестве занимает Свияжск, с которым был тесно связан определенный этап жизни мастера. Выполненные там многочисленные листы, такие как «Свияжский переплет» (2015), «Свияжский указатель» (2016), «Свияжский ангел» (2019), «Ковчег» (2019) зритель также сможет увидеть в экспозиционном пространстве академических залов. Художник создает сложное, многоуровневое и многозначное пространство, объединяющее приметы островного быта, прошлую и современную мифологию исторического города.

С 2015 года график неоднократно посещал Италию, которой посвятил работы из цикла «Страсти по Верчелли» (2018). Именно в них переплелись впечатления от первой поездки в средневековый полис, который позволил понять и прочувствовать не туристическую, а подлинную Италию с её неторопливым ритмом жизни, радушными жителями, смешением эпох и стилей, историческими и художественными ценностями. В серии «Итальянский лабиринт» (2019) автор отражает свое восприятие хрестоматийных архитектурных памятников, демонстрируя два подхода к интерпретации городского пространства: в цикле «Флорентийский маршрут» оно раскрывается как бы изнутри, через предметный мир, наполненный сложной символикой и личными воспоминаниями, а в цикле «Римский параграф» – через монументальность, передающую характерный узнаваемый облик.

Религиозная тема отражает сложные поиски истины не только самим художником, но и всем его поколением. В произведениях «Пророк» (2018), «Разговор с ангелом» (2012), «Литургия» (2018), «Давид и Урия» (2023), «Братский корпус 1 (Шествие праведных)» (2023) происходит осмысление христианских догматов, Священного писания, тернистого пути к вере. Он также обращается к истории принятия ислама древними булгарами, предками современных татар, как к одной из основных религий в Татарстане. «Халат Ибн Фадлана» (2018) – работа, состоящая из двух частей, – позволяет представить средневекового арабского писателя, одетого в халат, который несет на себе следы долгого и опасного путешествия из одной части света в другую. Автор создает образы виденных в пути диковин и сотоварищей по посольству, упокоившихся навек в чужих краях или вернувшихся домой, не выдержав тягот путешествия или испугавшись грозящих опасностей.

Александр Артамонов стремится постигнуть основы и беспредметного искусства. В серии «Недосказанность» (2017) он выводит на бумаге лапидарные формулы, вмещающие в себе многообразие мира и совершенство художественного высказывания. В серии «Городской лексикон» (2019) со свойственной ему назидательностью он соединяет дидактику исторических артефактов с игрой форм, ритмов и фактур, вовлекая зрителя в драматургию плоскостно-пространственных построений, следующих конструктивной схеме классического контрапоста.

Специально для выставки художник создал несколько серий в смешанной технике, выходящей за пределы искусства графики. Он использует такой материал, как поталь, позволяющий ему передавать и загадочное мерцание старого золота, воплощающего божественный свет, и сверкание медной посуды, олицетворяющей неторопливый уклад прошедших эпох («Подражая Шардену», 2023; «Станция. 2960-й км», 2023; «Натюрморт с чайником», 2023).

Экспозиция уникальна не только в смысле подбора работ, но и в отношении самих произведений, так как, несмотря на то, что гравюра по определению является тиражным видом искусства, экспонируемые листы в большинстве своем представляют собой авторские оттиски, существующие в единственных экземплярах, отражающих эксперименты в цвете, в печати. Одним из любимых художником приемов является коллаж, и он привносит в свои композиции разнообразные предметы и материалы – обложки и обрывки страниц старых книг, кусочки картона и ткани, значки и металлические пластины, которые он собирал годами и бережно хранит в своей мастерской, как знаки утекающего времени. Соединяя в одном листе оттиски с разных досок, изначально не предназначенных для этого, мастер вкладывает новые коннотации в свои сюжеты и композиции. Ему также удается достичь разнообразия фактур самими офортными техниками, воспроизводя методом прямого перевода обложки старинных изданий и тексты из них, передавая особенности старых шрифтов, изношенность картона, потертость страниц. Владение разнообразными графическими техниками обеспечивает художнику широкое поле для экспериментов, для воплощения его нетривиальных идей.

А.М. Артамонов. Станция. 1629 км. 2017. Бумага, офорт. 50х70. Собственность автора

А.М. Артамонов. Путевая карта Сибири. 2017. Бумага, офорт. 50х80. Собственность автора

А.М. Артамонов. Поцелуй. 2016. Линогравюра, поталь. 80х80. Собственность автора

А.М. Артамонов. Пищевая цепочка. 2022. Лист 3. Линогравюра. 61х86. Собственность автора

А.М. Артамонов. Ковчег. 2019. Офорт, открытое травление, 2 доски. 39,5х56,5. Собственность автора

А.М. Артамонов. Братский корпус 1 (Шествие праведных). 2023. Картон, медный лист, гравировка, офорт. 104х118. Собственность автора

А.М. Артамонов А. 0-й километр. ПВХ, панель, поталь , акрил. 2014. 74х150. Собственность автора

Александр Михайлович Артамонов родился 17 сентября 1958 года в Красноярском крае. Окончил отделение театрально-декорационного искусства Казанского театрального училища в 1984 году. Участвует в городских, республиканских, региональных, всероссийских, международных, зарубежных выставках с 1986 года. Член Союза художников России (1996–2015), Творческого союза художников России в Республике Татарстан (член Правления и руководитель графической секции) с 2012 года. С 2011 года организатор и руководитель казанского неформального творческого объединения «Графком», с 2017 года получившего статус Графической лаборатории Экспериментальных творческих мастерских Поволжского отделения Российской академии художеств и Творческого союза художников России. С 2011 года один из инициаторов проведения и со-куратор Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник», проводимой на базе Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Лауреат Премии Российской академии художеств и Правительства Республики Татарстан им. Н.И. Фешина (2014), премии Министерства культуры Республики Татарстан им. Баки Урманче (номинация «графика», 2018). Награжден бронзовой (2012) и золотой (2014) медалями ТСХР «За вклад в отечественную культуру», нагрудным знаком МК РТ «За достижения в культуре» (2017), серебряной медалью РАХ (2017) и др. Произведения хранятся в музеях России (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Лаишево, Свияжск, Уфа), в частных коллекциях в России и за рубежом (Германия, Италия, Канада, Нидерланды, США, Великобритания и др.).

Текст составлен на основе статьи О.Л.Улемновой, Управление информации (пресс-служба) РАХ