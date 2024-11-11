«Артмеханика» завершила серию музыкальных премьер нового формата премьерой «Рождественской песни»

9 ноября в «Центральном Доме актёра» в Москве творческий проект «Артмеханика» провёл второй, финальный концерт из серии музыкально-поэтического сотворчества — объединение звёзд современной российской музыки с поэтами Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии им. Л.А. Филатова «Филатов Фест». Проект «Артмеханика» проходит при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

В этот вечер в концертной программе приняли участие группы «Базар» и «passmurny», а также певица и композитор Варя Демидова и сольный проект Lx24. Музыканты представили новые песни, написанные на стихи поэтов — Артёма Рагимова, Софьи Юдиной, Александра Антипова и Полины Корицкой. Ведущие вечера — поэт и режиссёр Влад Маленко, актриса и поэтесса Ольга Ершова.

«»Артмеханика» — это машина творчества. И ключевое слово здесь — «движение». Движение и в прямом смысле, как способ нести культуру дальше во времени. На наших площадках встречаются, взаимодействуют, придумывают и реализуют новые проекты все те, кто и есть современное искусство. Когда-то работали великие мирискуссники, которые были передовыми для своего века: действовал великий продюсер Дягилев, искрили потом вместе Маяковский, Родченко, Шостакович, Мейерхольд… И мы пробуем не отставать во времени. Тем более, на таком переломе эпох. Внутри «Артмеханики» десятки направлений. Один из наших новых проектов — взаимодействие музыкального и поэтического сообществ и отдельных творческих единиц. Мы придумали и запустили серию концертов с участием самых интересных молодых музыкантов и поэтов. Задача проекта — объединять молодых по-настоящему творческих людей и оказать содействие их росту и продвижению», — рассказывает Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, автор проекта «Артмеханика» Влад Маленко.

«Музыкантам было предложено выбрать стихи поэтов — участников Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии “Филатов Фест” и написать на них свои песни. Сразу после выступления артистов: 25 октября — это были группа NLO, сольный проект Lx24 и “ВЕРЕНИЦА”, выбравшие для написания песен стихи поэтов Полины Корицкой, Софьи Юдиной и Антона Носова, соответственно, а 9 ноября — группы “Базар”, “pasmmurny” и певица Варя Демидова, представившие новые песни на стихи поэтов Артёма Рагимова, Софьи Юдиной и Александра Антипова, мы получили огромное количество самых положительных и тёплых откликов. Музыканты говорят о необычном, но интересном эксперименте для них, который стал возможен благодаря нашему проекту, а также за возможность личного знакомства с интересными художниками в самом широком смысле этого слова. Зрители, а это и подписчики на канал «Артмеханика» в Rutube и в соцсетях, и поклонники выступивших артистов, и просто те, кого заинтересовал проект в СМИ — рады возможности личной встречи и с артистами, и даже друг с другом, так как до этих двух концертов все общались только онлайн. Получая такую обратную связь, мы ещё раз убеждаемся в своевременности такого проекта, его необходимости и востребованности», — прокомментировал Влад Маленко результаты премьеры нового формата «Артмеханики».

Открыл премьерную программу «Артмеханики» 9 ноября музыкант Lx24 (Алексей Назаров), явив новую песню «Лето, прощай. Лето, привет», написанную на одноимённые стихи поэтессы Полины Корицкой (поэт, прозаик, победительница V Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест», полуфиналистка премий «Дебют», «Лицей», «Большая книга», член Союза писателей Москвы). Напомним, 25 октября в первый премьерный день проекта музыкант только представил эту песню, поделившись своими впечатлениями о стихах Корицкой: «Приступив к работе над песней, сначала появилась некоторая сложность. Встал вопрос, как огранить размерность стихотворения, чтобы он превратился в текст песни, так как размеры стихов имеют более широко выраженную мысль. От этого они не попадают на квадрат инструментала. Но стихи Полины Корицкой меня затронули. Затронули их продуманностью. Особенно понравились строчки: «Мы не виделись шесть сантиметров волос, в общей сложности будет двенадцать». Очень круто завёрнуто, в музыке это называется «панч». И я почувствовал большой потенциал у новой песни». И это оказалось именно так. Зрительный зал восторженно приветствовал премьеру песни, сопровождая выступление Lx24 долгими аплодисментами и вскриками «браво!».

Продолжила серию музыкальных премьер группа «Базар», представив песню «Потому что до неба растут дома», написанную на стихи поэта Артёма Рагимова (финалист литературной премии «Лицей» им. А. С. Пушкина, лауреат литературной премии партии «Справедливая Россия», трижды полуфиналист фестиваля «Филатов Фест»). И это было незабываемо. Поэт Рагимов, которого на сцену пригласил создатель «Артмеханики» и её бессменный ведущий Влад Маленко, так прокомментировал выступление музыкантов: «Я ранее не был знаком с творчеством группы “Базар”, но все прозвучавшие их песни мне понравились. И я понял, как круто, что парни выбрали мои стихи для премьерного проекта “Артмеханики”. И, что меня удивило и порадовало — то, что ребятам удалось создать песню, совсем не меняя текста в моих стихах. За это им отдельное спасибо!». И, конечно, музыканты исполнили на концерте свои хиты: «Милая моя», «Красота», «Аморе» и «Было бы неплохо».

Варя Демидова представила зрителям новую песню «Алфавит», написанную на стихи поэта Александра Антипова (поэт, актёр Московского Театра поэтов. Лауреат Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри», лауреат литературной премии партии «Справедливая Россия», призёр Международной литературной премии им. С. А. Есенина, финалист и призёр «Зрительских симпатий» I-го фестиваля «Филатов Фест», с 2016 года ведущий фестиваля «Филатов Фест», входит в состав его оргкомитета). «Песня появилась влёт. Вмиг. Буквально, когда я только впервые прочитала стихи Саши Антипова. На сегодняшний день песня «Алфавит», написанная на его стихи — это самая моя красивая песня. Она не просто красивая, я бы назвала её пугающе сакральной, что ли. Я бы разрешила играть её в храмах, церквях, кирхах. Есть в ней что-то неземное», — поделилась своими впечатлениями о работе над новой песней певица Варя Демидова. Кроме премьерной песни певица исполнила треки: «Женись на мне», «Королева танца», «Дурак» и «Дима Марков».

Долгожданной премьерой для поклонников группы «passmurny» и всех зрителей «Артмеханики» стала их новая песня «Руки, пахнущие морем», написанная на стихи Софьи Юдиной (19-летняя поэтесса, лауреат X фестиваля «Филатов Фест»). Зрители долго аплодировали этому выступлению музыкантов. И, конечно, с особым теплом поклонники творчества «passmurny» встретили и их хиты, подпевая, практически, каждой песни. А музыканты в этот вечер исполнили: «Сердце», «Я знаю ты вернешься летом», «Твоя красота» и «Найти».

За два концертных дня «Артмеханика» явила шесть новых песен в исполнении молодых музыкантов. Напомним, кроме четырёх новых песен, прозвучавших 9 ноября, на первом концерте (25 октября) певица «ВЕРЕНИЦА» представила новую песню «Когда наступала зима», написанную на стихи Софьи Юдиной, а дуэт поп-футуристов NLO — песню «Небо цвета любви», написанную на стихи поэта Антона Аносова (поэт, либреттист и драматург, автор мюзиклов «Zumer» и «Большая перемена», а также опер «Туда и обратно» и «Мария де Буэнос-Айрес», создатель литературно-театрального проекта «Сказки для взрослых», участник Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест»).

Но на этом премьеры и подарки для зрителей не закончились. Командой проекта «Артмеханика» через социальные сети по итогам конкурса были определены самые преданные его поклонники. Ими оказались две подписчицы на соцсеть «art.mehanika» в ВКонтакте — Елена Спиридонова и Наталья Демьнова. Елену и Наталью ведущие «Артмехакники» Влад Маленко и Ольга Ершова пригласили на сцену и торжественно им вручили подарки — майки с символикой «Артмеханика». На сцену также был приглашён главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев. Он рассказал интересную и забавную историю, которая произошла с ним и его другом Владом Маленко в пору их студенческой юности.

Кульминацией нового музыкального проекта «Артмеханики» стала премьера «Рождественской песни», написанная композитором Евгением Лисиным на слова Влада Маленко. Исполнил песню Николай Шкаруба — продюсер проекта «Армеханики», в прошлом солист и выпускник прославленной, легендарной Московской хоровой капеллы мальчиков, сотрудничавший в своё время с выдающимися деятелями отечественного искусства, в частности с Андреем Мироновым, Борисом Покровским, и многими другими деятелями культуры Советского Союза. Бек-вокалистами «Рождественской песни» стала вся творческая команда проекта «Артмехакника».



«Артмеханика» — сетевой проект, объединяющий на своей площадке самых разных деятелей культуры и искусства. Создатель проекта и его бессменный ведущий — Влад Маленко. Гостями проекта в разное время были: дизайнер Александр Петлюра и создатель фильма «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» Алексей Цицилин, сценарист Павел Орешин и автор марки Bitte ruhe Ксения Чернова, актёр Всеволод Шиловский и прозаик Максим Замшев и многие-многие другие.

Влад Маленко — российский поэт, Заслуженный деятель искусств РФ, продюсер, режиссёр. Основатель и художественный руководитель Московского театра поэтов. Художественный руководитель Всероссийского фестиваля молодой поэзии и драматургии имени Леонида Филатова (поэтический фестиваль молодой поэзии России «Филатов Фест»). Член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.

Песенная поэзия — особая линия в творчестве Влада Маленко. Она идёт из его юности, когда сочинялись песни протеста, такие, как «Белые флаги», которую отмечал ещё Егор Летов. Стихи Маленко становились песнями в спектаклях московских театров (Таганка, МХТ), а также во многих театрах страны. Значимыми событиями стали такие мюзиклы с песнями на стихи Влада Маленко, как «Остров сокровищ» (с хитом «Море волнуется раз»), вырастивший целые поколения зрителей, и яркий мюзикл «Баллада о маленьком сердце» с более чем 30 стихами поэта. Песни на слова Маленко вошли в репертуары известных российских групп и сольных исполнителей, в частности Александра Ф. Скляра, Григория Лепса, Юлии Чичериной, групп «Ундервуд», «Ещё», Лёба и «Лампасы», Сергея Бобунец, Джанго и других.

Музыкальный трек «Русские маяки», написанный на стихи Влада, и исполненный Григорием Лепсом и Юлией Чичериной, собрал сотни миллионов просмотров в соцсетях. «Филатов Фест» — Всероссийский фестиваль молодой поэзии им. Л. А. Филатова. Назван в честь поэта и актёра Леонида Филатова, создан в 2014 году поэтом и режиссёром, выходцем из Театра на Таганке Владом Маленко.

ССЫЛКА НА ФОТО: https://drive.google.com/drive/folders/1Bb34zQ4jj2V6r_5RbtP0IM02FVvAE2SY?usp=sharing