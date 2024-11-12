Музей Российского Красного Креста пополнился новыми уникальными историческими экспонатами

Музей Российского Красного Креста (РКК) в Москве пополнился редкими и ценными предметами, связанными с историей и деятельностью организации. Из фонда частного коллекционера Никиты Томилина были переданы в дар экспонаты, которые станут важной частью музейной экспозиции.

Среди экспонатов – фотография санитаров времён Первой мировой войны, предположительно сделанная во время Брусиловского прорыва, серебряная кокарда «Красный Крест» начала XX века, а также иллюстрированный календарь Российского Красного Креста 1910 года с дарственной надписью на обложке. Эти экспонаты будут доступны посетителям музея, предоставляя возможность глубже узнать об истории и традициях РКК, а также о жизни и деятельности его участников.

«Эти предметы рассказывают не только об истории нашей организации, но и о важности гуманитарных ценностей. Мы благодарны каждому, кто помогает сохранить память о той роли, которую Российский Красный Крест сыграл и продолжает играть в обществе. Экспонаты, переданные нам Никитой Томилиным, – это уникальные предметы, которые отразят вклад нашей организации в важнейшие исторические события и позволят более глубоко понять нашу миссию», – отметила руководитель музея Российского Красного Креста Татьяна Михалютинa.

Музей Российского Красного Креста ведёт работу по сохранению и популяризации истории старейшей гуманитарной организации России. Экспозиция музея позволяют посетителям подробно узнать, какой вклад Российский Красный Крест внёс в развитие гуманитарной деятельности, начиная с конца XIX века.