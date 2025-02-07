«Я служил в ансамбле песни и пляски Центрального военного округа»: Антон Жижин рассказал как попал в сериал «Патриот»

Сегодня в студию к Анне Хилькевич и Катерине Решновой пришли актеры сериала «Патриот» Алексей Базанов и Антон Жижин.

К выходу нового сезона звездные гости рассказали в утреннем эфире канала, что ждет зрителей в продолжении истории полюбившейся комедии, поделились интересными фактами со съёмок проекта, а также сыграли с ведущими в игру, узнав, насколько хорошо они знают Россию.

«В новом сезоне возвращается всеми любимый магазин “Мечта”. Это легендарная локация, зрители ее очень полюбили. Прошлый сезон был без нее, и они немножечко негодовали. Мы учли пожелания… Осуществили мечту, вернув “Мечту”», – говорит актер и автор сценария Алексей Базанов. – «У нас обычно мало локаций, всё происходит в одном месте, а нынче мы зашли в объект, который у нас назывался: “Сталинка”. Снимали мы в реальной сталинке, в одной из московских высоток. Примечательна эта квартира тем, что это одна из легендарных киноквартир – там много чего снималось. Из последнего: это была главная локация в сериале “Слово пацана”».

«Служба в армии помогла мне лучше вжиться в роль. Когда мы записывали пробы для “Патриота” я находился на срочной службе, в казарме. Мне ребята-сослуживцы помогали записывать пробы. Я служил в ансамбле песни и пляски Центрального военного округа», – рассказал актер Антон Жижин.