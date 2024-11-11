«Ходячий замок»: в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялся спецпоказ культового аниме Хаяо Миядзаки

«Ходячий замок» — это признание в любви европейской культуре от легендарного японского сказочника, и одновременно самый антивоенный фильм Хаяо Миядзаки. Премьера «Ходячего замка» состоялась в Венеции, где он стал первым в истории аниме, открывавшим международный кинофестиваль. Также фильм был номинирован на премию «Оскар» (2006) за «лучший анимационный полнометражный фильм». Также до выхода «Мальчика и птицы» в мировой прокат «Ходячий замок» был самым кассовым фильмом Миядзаки.

Легендарный анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Ходячий замок» выйдет в прокат к 20-летию с момента своей премьеры. Фильм можно будет увидеть в кинотеатрах в трёх версиях: в новом дубляже от Студийной Банды, в классическом дубляже Реанимедиа и в оригинале с русскими субтитрами (в избранных кинотеатрах).

Софи — обаятельная девушка, которая работает в шляпном магазине. Но однажды ей приходится расстаться со своей красотой и молодостью. Могущественная Ведьма Пустоши накладывает на Софи заклятие и превращает ее в старуху. Софи отправляется в полный трудностей путь, чтобы найти того, кто поможет ей снова стать самой собой. Впереди бабушку Софи ждет встреча со странным сооружением, Ходячим Замком, в котором живет могущественный волшебник Хаул. Софи поселяется в замке, в котором обзаводится настоящей семьей. Но получится ли у нее избавиться от проклятья?

В фильме «Ходячий замок» поднимаются вопросы о героизме, внутренней силе и способности противостоять трудностям сообща. Картина исследует, как магия и фантазия могут служить одновременно средством побега от реальности и источником силы.

«Ходячий замок» является одним из самых знаковых фильмов Хаяо Миядзаки. У российских зрителей снова появилась возможность увидеть на большом экране один из главных шедевров анимации, созданный непревзойденным японским сказочником.

Спецпоказ посетили звездные гости: Иван Макаревич, Надя Ручка с семьей, Владимир Канухин, Катя Кабак, Светлана Степанковская, Дарья Харченко, Елена Гущина с сыном, Ефим Петрунин с детьми, Данил Стеклов и Надежда Лумпова с сыном, Вероника Федорова, Светлана Абрамова, Александра Попова с племянником, Мария Гончарук, Алена Чехова, Миша Гурай, Анастасия Кувшинова, Дарья Харченко, Катя Беккер, Илья Гуров, Оксана Он, Миша Гурай и другие.

«Ходячий замок» натолкнул звездных гостей на размышления об истинной дружбе, которая помогает преодолеть любые трудности. А также на мысли о том, что красота человека кроется в действиях и чувствах, а не физическом обличии. Зрители поделились, что считают «Ходячий замок» самым глубоким фильмом Хаяо Миядзаки. Многие смотрели его в детстве, но затем пересматривали в осознанном возрасте, каждый раз находя новые смыслы. Этот просмотр не стал исключением, и сподвиг гостей глубже окунуться в творчество японского сказочника.

Актер Иван Макаревич поделился воспоминаниями о знакомстве с творчеством Миядзаки: «В школе я подсел на аниме, и в огромной подборке нашел Миядзаки. Он очень отличался от всего, что я до этого видел. Я понял, что этого режиссера нужно изучать и смотреть все остальное. Ведь в его фильмах таится невероятное сочетание дружбы с внутренним ребенком, при этом абсолютная глубина, невероятная красота и «японскость» в лучшем смысле этого слова. Ты можешь смотреть тонны другого аниме, но Миядзаки — база».

Певица Надя Ручка рассказала о том, как впервые столкнулась с фильмами японского сказочника: «Первое аниме Миядзаки, которое я увидела — это «Ходячий замок». Нам с друзьями тогда было лет по 20, кто-то притащил диск с этим фильмом и сказал: будем смотреть! С того момента я влюбилась в творчество Миядзаки. Даже опубликовала книгу со сказками в надежде, что однажды отправлю ему для экранизации».

Для юмористки Елены Гущиной спецпоказ фильма «Ходячий замок» стал премьерой: «О существовании этого великого художника-мультипликатора знаю давно, а до творчества дошла только при просмотре «Мальчика и птицы». Поэтому сегодня с трепетом жду знакомства с его легендарной работой. Я несколько больше прониклась его философией, потому что мы с семьей в этом году были в Токио. Поэтому музыку, персонажей, атмосферу сейчас я буду воспринимать значительно глубже».

С любовью картины великого режиссера пересматривает актер Владимир Канухин: «Для меня творчество Миядзаки — это его язык, персонажи, смыслы. У Миядзаки что ни история, то хит. Его мир, в который он приглашает зрителя».

Актер Ефим Петрунин — не фанат анимации, исключением являются работы Хаяо Миядзаки: «Его творчество нельзя игнорировать, это большое культурное явление. Я считаю, что за такую отличную возможность сходить в кино с детьми нужно держаться».

Картина «Ходячий замок» вернется в российский прокат. Фильм выпускает кинопрокатная компания Russian World Vision.