АртМосковия представила первый календарь на 2024 год в линейке собственных календарей. Его особенность – формат и содержание.

Формат специально выбран не стандартный – 127х275 мм. Такой формат будет смотреться в любом интерьере на стене. А что касается содержания, мы специально пошли на эксперимент, – говорит главный редактор АртМосковии Ольга Неснова. – Вдохновила история практически 25 летней давности. Тогда, в то время, на рынке открыток были популярны открытки-приколы от издательства «Рикошет». Мы подумали и решили: «А почему бы не распространить эту идею и на календари?». О том, что получилось, можете судить сами.

Если вам понравилась идея и вы желаете, чтобы шутки и праздники сопровождали вас весь год, вы можете заказать такой календарь для себя, а также и для своих родных, близких, друзей.

Стоимость календаря 1200 рублей за 1 экземпляр. При заказе от 6 шт. и более скидки.

Как заказать? Заказать просто! Достаточно написать о своём желании на почту редакции info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegramm +79251310870, указать количество, ФИО, точный почтовый адрес (если вы не можете посетить наш офис в Москве рядом с метро "ВДНХ"), сделать предварительную оплату и в течение 3-7 дней мы вам отправим календарь по указанному вами адресу.

Также, мы напоминаем о приближении Нового года, а следовательно о подарках. Хорошим подарком к череде зимних праздников могут послужить и картины. На этот случай, добро пожаловать в наш каталог.

Ниже мы публикуем отдельные примеры страниц:

Для копипастеров напомним - идея @ NESNOVA™. Реализация данной идеи - согласно действующему законодательству РФ штраф 5 млн. рублей.

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