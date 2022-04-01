7 лет назад проект АртМосковия начал свою работу…

1 апреля 2015 года в сети Интернет начал работу сайт artmoskovia.ru, который, спустя 3 месяца был преобразован в СМИ АртМосковия, а само СМИ стало частью издательских проектов редакции СМИ АртМосковия.

За эти 7 лет мы осветили более 16,3 тыс. событий сферы культуры и искусства, образования и благотворительности, приняли участие в 206 мероприятиях в статусе информационного партнёра, провели собственный фестиваль искусств.

Также, мы запустили и ряд параллельных издательских программ. Среди них календари с работами художников АртМосковии и других деятелей искусства, серию электронных книг #артмосковиявлицах (идёт вёрстка и скоро будет готов сайт проекта артмосковиявлицах.рф) и другие.

А ещё, 1 апреля — это не только День АртМосковии, но и День юмора и смеха. И международный День коньяка.

И самое время, поднять бокал с этим крепким и ароматным напитком, с Праздником поздравить редакцию АртМосковии, себя с прекрасным настроением и пожелать всем здоровья, успехов, мира, добра и радости!

What a Wonderful ArtMoskovia World!

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

#artmoskovia #артмосковия #праздник #деньрождения #сми

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.