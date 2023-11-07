С 1 по 5 ноября в популярном курортном комплексе Madinat Jumeirah Dubai прошел музыкальный фестиваль Best Music Fest, организованный «Русской Медиагруппой» и BIM Group. Это уникальное событие и для российской эстрады, и для Дубая: таких грандиозных масштабных музыкальных праздников здесь еще не было.

Каждый концерт сопровождали изысканные гала-ужины, для которых гости подобрали самые роскошные наряды. Концертный день завершал афтепати – концерт, объединяющий полноценные сольные программы участников фестиваля.

Первый же день Best Music Fest стал главной темой на устах всех отдыхающих и экспатов Дубая – о концерте говорили все. На сцену вышли Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Bahh Tee& Turken, Ханна, Любовь Успенская. А на афтепати зрителей радовали своими выступлениями Ханна и Дмитрий Маликов.

Огромные экраны, дополняющие яркие номера артистов, качественный звук, знакомые хиты – мероприятие задало тон на всю музыкальную неделю.

«Второй день фестиваля проходит под названием «Звезды хайпа», – рассказала музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских. – Концерт состоится в преддверии одноименной премии, которую «Русская Медиагруппа» устроит в декабре. Фестиваль в Дубае – это феерическое событие. Проводить мероприятие в таком месте, видеть счастливые лица людей – это ни с чем не сравнимое удовольствие. К нам постоянно подходят зрители, благодарят. Мне очень нравится этот эмоциональный накал».

Второй концерт фестиваля объединил исполнителей – кумиров молодежи, чьи песни взрывают топ-чарты. На сцену вышли Filatov& Karas, Natan, Elsea, Артем Качер, Instasamka, Мот, Artik&Asti.

«Дубайской аудитории надо дать все самое дорогое, самое вкусное, самое мощное, собравшее миллиарды стримов. И это все было сегодня», – рассказали о своем выступлении Filatov & Karas.

На афтепати звезд хайпа на сцене сменили мэтры: Владимир Пресняков и Любовь Успенская. Впрочем, под их выступления публика также не могла усидеть на месте. Переполненный зал пел и танцевал. Владимира Преснякова, исполнившего свои главные хиты «Аэропорты», «Стюардесса

по имени Жанна» и другие, буквально не отпускали со сцены.

Третий день Best Music Fest объединило легкое лирическое настроение и атмосферный вечер, получивший название Sea breeze day. Концерт был организован при участии команды Эмина Агаларова, который порадовал публику 45-минутным выступлением и своими лучшими песнями. Также на сцену вышли Bahh Tee & Turken и Jony.

В этот день невероятным подарком для зрителей стало совместное выступление Artik & Asti на афтепати. Впервые за долгое время исполнители вышли на сцену вдвоем и спели все свои самые популярные композиции.

Также перед публикой выступил Мот, чьи лирические песни как будто созданы для исполнения на берегу моря.

Четвертый день фестиваля выдался невероятно танцевальным. В этот вечер на сцене зажигали DJ Basky и Filatov & Karas, а во время афтепати – DJ Smash, Instasamka и Дима Билан, покоривший публику стильным алым пиджаком и эффектной подтанцовкой. Вела программу глава BIM Group Анастасия IVKA.

«Без команды «Русской Медиагруппы» и BIM Group это было бы невозможно, – рассказала о состоявшемся фестивале певица и продюсер Анастасия IVKA. – За время, что мы работали над проектом, все стали одной семьей, и я благодарю каждого, кто участвовал в создании фестиваля Best Music Fest. Я рада, что каждый из нас испытывает счастье от того, что он делает».

Завершающий день фестиваля, выпавший на 5 ноября, поразил зрителей грандиозностью. Зажигательное шоу Димы Билана, потрясающая подтанцовка Полины Гагариной, фантастический выход Филиппа Киркорова, который чередовал стильные сияющие наряды – артисты подарили зрителям настоящий праздник, и он, безусловно, запомнится каждому на всю жизнь. А закрыли концерт на афтепати Анастасия IVKA и группа «Земляне», исполнившая свои лучшие хиты.

«Русская Медиагруппа» пригласила меня принять участие в фестивале – и я, с удовольствием, согласилась. Концерт совпал с моим шестидневным отпуском – и в один из его дней я здесь, вместе со зрителями, – поделилась эмоциями Полина Гагарина. Певица привела на концерт дочку Мийю. – Все слова она знает лучше меня. Мы, бывает, поем с ней вместе дома».

Фестиваль Best Music Fest стал ярчайшей страницей в музыкальной истории Дубая и всей российской эстрады. Именно он объединил разные страны и подарил артистам, зрителям и организаторам незабываемые эмоции. Фестиваль подтвердил, насколько популярна и востребована российская музыка за пределами нашей страны.

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