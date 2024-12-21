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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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АртМосковия завершила очередной этап конкурса календарей

editor
By editor
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динара_2025_обложка
Динара Садекова, дизайнер одежды для животных, бренд #SDR_petwear

АртМосковия завершила очередной этап конкурса корпоративных календарей и совместно с брендом #SDR_petwear – дизайнера одежды для животных Динары Садековой, выпустила эксклюзивный календарь моделей на 2025 год. По согласованию с Динарой мы представляем макет календаря для печати и выпуска в личных целях (коммерческое использование макета запрещено – прим. ред.).

Над проектом работали:

  • Дизайнер одежды для животных #SDR_petwear Динара Садекова.
  • Фотограф: Абушаева Алина.
  • Визажист, стилист: Евгения Плетнёва, Полина Сафронова.
  • В съёмках участвовали: Md dog Питомник русских цветных болонок «Созвездие Дианы», Leks Lux Veritas Ariya (владелец Елена Колчина).
  • Автомобиль предоставлен: В.Н. Волков.
  • Макет календаря: Медиа-группа АртМосковия.

Динара Садекова, обложка

– Я, Динара Садекова, благодарна АртМосковии за победу! Моя команда очень рада что именно мой проект с домашними питомцами заинтересовал, так как это эксклюзивный и авторский фотопроект, где вложена душа! Спасибо за то что именно Мы! Мы с девочками и собачками всегда стараемся! Всегда придумываю что-то новое и интересное! С Новым годом и пусть год змеи принесет ещё больше побед! Счастья АртМосковии, процветания, всего самого наилучшего! Пусть всё задуманное исполнится! Желаем в Новом году принять ещё участие в конкурсе Календарей!

Ниже мы публикуем отзывы моделей Динары Садековой:

Январь, Марина Федорова

Марина Федорова - Динара Садекова

– Дорогие друзья! В 2024 году на Международной неделе красоты в Санкт-Петербурге я познакомилась с замечательным дизайнером одежды для животных Динарой Садековой и ее командой. Показ с животными для меня новый опыт и это море эмоций, удовольствие и радость от общения. Спасибо! В Новом Году желаю всем хорошего настроения, удачи, любви❤️.

Февраль, Зухра Айбятова

Зухра Айбятова - Динара Садекова

– Большая благодарность дизайнеру Динаре Садековой и редакции за интересную идею календаря. Фото с собачками очень необычно и нежно. Хочу пожелать всем в 2025 году добра, радости, любви, творческих успехов.

Март, Алёна Трунова

Алена Трунова - Динара Садекова

Апрель, Вера Мельникова

Вера Мельникова - Динара Садекова

Июнь, Галина Федорова

Галина Федорова - Динара Садекова

Июль, Полина Сафронова

Полина Сафронова - Динара Садекова

Май, август – Ольга Пивоварова и собачка Фокс

Ольга Пивоварова и собачка Фокс

Ольга Пивоварова и собачка Фокс

– Накануне Нового Года в пределах активной модельной жизни, мне и моему шпицу Фоксу очень нравится принимать участие в съемках и показах. Большая удача и подарок судьбы попасть на страницы календаря 2025, представляя интересы Динары Садековой, быть лицом ее уникального бренда со своим любимым питомцем. ‎

Сентябрь, Ирина Трифонова

Ирина Трифонова – Динара Садекова

Октябрь, Татьяна Салова

Татьяна Салова - Динара Садекова

– Я очень люблю животных и когда узнала о том, что в Москве есть дизайнер, которая шьёт одежду для животных, собачек в частности, захотелось познакомиться и принять участие в показе! Так случилось наше знакомство с Динарой Садековой (бренд #SDR_petwear) , её новогодней коллекцией и собачками из питомника! Я счастлива и благодарна Динаре и редакции АртМосковия за возможность участвовать в таком уникальном проекте! Пусть 2025 год принесёт для Вас: мудрость, открытость к миру и людям и, конечно же, любовь!

Ноябрь, Надежда Сивцова

Надежда Сивцова - Динара Садекова

Декабрь, Жанна Муганова

Жанна Муганова – Динара Садекова

– Очень благодарна этой дружной команде во главе с Динарой. Это был незабываемый опыт, который оставил массу удовольствия, ярких эмоций и красивых фотографий. Это профессионалы своего дела, которые дарят радость и незабываемые впечатления.

* * *

– Для редакции АртМосковии, история конкурсов календарей восходит к 2021-2022 году. Для нас это был интересный опыт, связанный с выпуском авторских, в т.ч. и нестандартных перекидных календарей на 13 месяцев – от Дня равноденствия (солнцестояния) до Дня равноденствия (солнцестояния). Все наши календари представлены на сайте АртМосковии. В 2025 году, ориентировочно в феврале-марте, мы широковещательно объявим о старте редакционного конкурса корпоративных календарей, – рассказала руководитель Медиа-группы АртМосковия Ольга Неснова. – С наступающим Новым Годом! Успехов! Здоровья! Счастья! Радости! Благополучия! И, конечно же, с Днем зимнего солнцестояния!

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