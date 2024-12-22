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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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2025 год – Год Змеи

editor
By editor
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змея – год змеи
Змея. Художник Александра Неснова. 2024 © NESNOVA™ VIPART24.RU

Медиа-группа АртМосковия представила новую серию календарей на 2025 год. Календари выполнены в форматах А3 и А2, листовые, фотобумага. Автор идеи календарей член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, музыкант, композитор, участник Творческой мастерской © NESNOVA™ Александра Неснова.

По замыслу автора серии календарей, изображения отражают роль Змеи в мировой культуре.

Медный Змей - год змеи - календарь
Медный Змей. Художник Александра Неснова. 2024 © NESNOVA™ VIPART24.RU
горгона - змея - год змеи - календарь
Горгона. Художник Александра Неснова. 2024 © NESNOVA™ VIPART24.RU
aliens - год змеи - календарь
Aliens. Художник Александра Неснова. 2024 © NESNOVA™ VIPART24.RU
змея - год змеи - календарь
Оазис. Художник Александра Неснова. 2024 © NESNOVA™ VIPART24.RU

– Возможно, это последняя серия календарей на 2025 год, но, кто знает, может быть мы успеем вас приятно порадовать, немного удивить и даже насмешить, сейчас сказать сложно, – говорит руководитель Медиа-группы АртМосковия Ольга Неснова. – Окончательное решение о демонстрации новых календарей или о завершении их выпуска на 2025 год будет принято 10 января 2025 года. А уже 1 марта 2025 года мы начнем работу над календарями на 2026-й.

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