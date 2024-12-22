2025 год – Год Змеи

Медиа-группа АртМосковия представила новую серию календарей на 2025 год. Календари выполнены в форматах А3 и А2, листовые, фотобумага. Автор идеи календарей член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, музыкант, композитор, участник Творческой мастерской © NESNOVA™ Александра Неснова.
По замыслу автора серии календарей, изображения отражают роль Змеи в мировой культуре.
– Возможно, это последняя серия календарей на 2025 год, но, кто знает, может быть мы успеем вас приятно порадовать, немного удивить и даже насмешить, сейчас сказать сложно, – говорит руководитель Медиа-группы АртМосковия Ольга Неснова. – Окончательное решение о демонстрации новых календарей или о завершении их выпуска на 2025 год будет принято 10 января 2025 года. А уже 1 марта 2025 года мы начнем работу над календарями на 2026-й.