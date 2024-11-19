РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойКалендари33 коровы? Нет 33 новых календаря!

33 коровы? Нет 33 новых календаря!

editor
By editor
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кот - просто кот - календарь-постер на 2025 год

Кот

Уважаемые друзья, партнеры, коллеги, читатели АртМосковии!

Специально для Вас мы подготовили к печати 33 дизайна календарей-постеров формата А2 на 2025 год. В базовом варианте, календарь – это лист фотобумаги, плотностью 200-250 г/м2 (матовая или глянцевая — по вашему желанию) формата А2 с красивым, загадочным, мистическим, вдохновляющим, поднимающим настроение изображением, сделанного нашими художниками в сфере digital-art.

Но это еще не всё. До конца 2024 года мы будем представлять новые дизайны календарей. Потом сделаем небольшой перерыв и уже с февраля будем вас информировать о новых календарях на 2026 год, постерах, сувенирах, изображениях, картинах и др. нашей продукции.

Помните, что любое, представленное в нашем интернет-магазине изображение, может быть использовано для почти любой сувенирной или рекламной продукции! Возможности применения ограничены только техническими возможностями изображения.

Декабрь – время дарить подарки!.. Да что, там декабрь? Каждый день Праздник и время дарить подарки!

безмятежность в стиле дзен - календарь-постер на 2025 год

Безмятежность

безмятежность в стиле дзен - календарь-постер

Безмятежность

дверь на дороге - календарь-постер

Дверь на дороге

дверь в лесу календарь-постер

Дверь в лесу

дверь на озере - календарь-постер

Дверь на озере

дверь в поле - календарь-постер

Дверь в поле

imac - календарь-постер

iMac

в стиле картин марка шагала - календарь-постер

Куда летел? Зачем шагал? Шагал…

абстракция в стиле Дзен - календарь-постер

Абстракция в стиле «Дзен»

яхта - календарь-постер

Яхта

бургер - календарь-постер

У – ЗНАЧИТ УДОВОЛЬСТВИЕ. Бургер

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В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

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