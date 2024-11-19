33 коровы? Нет 33 новых календаря!

Кот

Уважаемые друзья, партнеры, коллеги, читатели АртМосковии!

Специально для Вас мы подготовили к печати 33 дизайна календарей-постеров формата А2 на 2025 год. В базовом варианте, календарь – это лист фотобумаги, плотностью 200-250 г/м2 (матовая или глянцевая — по вашему желанию) формата А2 с красивым, загадочным, мистическим, вдохновляющим, поднимающим настроение изображением, сделанного нашими художниками в сфере digital-art.

Но это еще не всё. До конца 2024 года мы будем представлять новые дизайны календарей. Потом сделаем небольшой перерыв и уже с февраля будем вас информировать о новых календарях на 2026 год, постерах, сувенирах, изображениях, картинах и др. нашей продукции.

Помните, что любое, представленное в нашем интернет-магазине изображение, может быть использовано для почти любой сувенирной или рекламной продукции! Возможности применения ограничены только техническими возможностями изображения.

Декабрь – время дарить подарки!.. Да что, там декабрь? Каждый день Праздник и время дарить подарки!

Безмятежность

Безмятежность

Дверь на дороге

Дверь в лесу

Дверь на озере

Дверь в поле

iMac

Куда летел? Зачем шагал? Шагал…

Абстракция в стиле «Дзен»

Яхта

У – ЗНАЧИТ УДОВОЛЬСТВИЕ. Бургер