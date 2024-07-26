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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ART!ШОК и Sanyaa представили фит о соулмейтах

editor
By editor
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между нами связь - арт!шок и sanyaa

26 июля московские авторы-исполнители ART!ШОК и Sanyaa выпустили совместный трек «Между нами связь».

Артисты уже успели представить дуэтную песню на концертах в рок-клубе Imagine Cafe, байк-центре SEXTON, а также в барах Dogs in the fog и Hidden BAR. Трек высоко оценила старший редактор Яндекс Музыки в ходе профессионального разбора школы музыкального бизнеса Show class.

«Мы посвятили песню феномену родственных душ. Это и про нашу дружбу с Sanyaa, и про отношения каждого из нас с вторыми половинками, и про то, что жанры поп и рок тоже могут быть близки. Мы даже придумали для трека свой гибридный жанр: soulнечный рок. В нем солнечность и предельная искренность сочетаются с драйвом и мощной энергетикой, причем на всех уровнях: от текста и вокала до аранжировки и визуала. В песне упоминаются Linkin Park и Nirvana, которые с детства вдохновляют нас обоих. Надеемся, что дуэт зарядит слышателей и украсит их лето», — комментирует певец.

ART!ШОК — артист-праздник, автор-исполнитель поп- и рок-композиций со смыслом и с огоньком. За его плечами — 12 синглов, попадание в плейлисты Яндекс.Музыки («Видеошоты»), Звука («ГРОМЧЕ: Поп-музыка») и «Родного звука» (Яндекс Музыка, Spotify), ротация на радио Nara FM, «Земля Плюс», Hookah Radio и KOMPROMIS FM. Треки Sanyaa попали в плейлисты VK Музыки («Новая волна поп-рока», «Новые имена») и Яндекс.Музыки («Видеошоты»).

По итогам отбора из 500 кандидатов артисты вошли в Топ-20 выступающих на выпускном музыкального курса певицы Риты Дакоты.

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